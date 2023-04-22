https://ria.ru/20230422/belgorod-1867079362.html
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен - РИА Новости, 22.04.2023
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Сергей Потапов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:39
2023-04-22T14:39
2023-04-22T16:12
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
вячеслав гладков
сергей потапов
су-34
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Сергей Потапов.Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием, выделено 90 единиц транспорта.⠀В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.
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Место обнаружения боеприпаса в Белгороде
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Сергей Потапов. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием, выделено 90 единиц транспорта.
2023-04-22T14:39
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PT0M21S
РИА Новости
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, вячеслав гладков, сергей потапов, су-34, россия
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Потапов, Су-34, Россия
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен
МЧС: найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен