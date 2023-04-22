https://ria.ru/20230422/belgorod-1867072355.html
В Белгороде эвакуируют три тысячи человек из-за найденной авиабомбы
В Белгороде эвакуируют три тысячи человек из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 22.04.2023
В Белгороде эвакуируют три тысячи человек из-за найденной авиабомбы
Порядка трех тысяч человек эвакуируют в Белгороде из-за авиабомбы, обнаруженной саперами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:32
2023-04-22T13:32
2023-04-22T14:52
белгород
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россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Порядка трех тысяч человек эвакуируют в Белгороде из-за авиабомбы, обнаруженной саперами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам губернатора, взрывотехники решили обезвредить бомбу на полигоне."Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек", — добавил Гладков.Он пояснил, что людей будут вывозить в пункты временного размещения, где для них приготовили все необходимое. Для этого выделили 90 единиц транспорта. Все дома, из которых вывезут жителей, останутся под охраной полиции. В Белгороде объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня, в области — регионального уровня, подготовлено также объявление о ЧC федерального уровня, отметил Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что для жителей организуют два пункта сбора. "Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход для информирования об алгоритме действия <…> В пунктах временного размещения будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь", — добавил он.Позже начальник регионального главка МЧС Сергей Потапов заявил, что, по оценкам экспертов, найденный боеприпас не взрывоопасен.Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.
https://ria.ru/20230421/belgorod-1866975678.html
https://ria.ru/20230421/postradavshie-1866805360.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде эвакуируют три тысячи человек из-за найденной авиабомбы
Губернатор Гладков сообщил об эвакуации в Белгороде трех тысяч человек из-за авиабомбы
БЕЛГОРОД, 22 апр — РИА Новости.
Порядка трех тысяч человек эвакуируют в Белгороде из-за авиабомбы, обнаруженной саперами, сообщил в Telegram-канале
губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Те действия, которые наши саперы проводили на улице Шаландина, оказались <…> результативными — обнаружена авиационная бомба в непосредственной близости от жилых домов", — сказал он в видеообращении.
По словам губернатора, взрывотехники решили обезвредить бомбу на полигоне.
"Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек", — добавил Гладков
.
Мэрия Белгорода назвала количество авто, пострадавших от взрыва
Он пояснил, что людей будут вывозить в пункты временного размещения, где для них приготовили все необходимое. Для этого выделили 90 единиц транспорта. Все дома, из которых вывезут жителей, останутся под охраной полиции.
В Белгороде объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня, в области — регионального уровня, подготовлено также объявление о ЧC федерального уровня, отметил Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил
, что для жителей организуют два пункта сбора.
"Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход для информирования об алгоритме действия <…> В пунктах временного размещения будет организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь", — добавил он.
Позже начальник регионального главка МЧС Сергей Потапов заявил, что, по оценкам экспертов, найденный боеприпас не взрывоопасен.
«
"После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения", — сказал он.
Вечером 20 апреля в Белгороде
прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.
Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.
Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех