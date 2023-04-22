https://ria.ru/20230422/bayden-1867117122.html
Байден объявил о бедствии в Техасе спустя три месяца после шторма
Байден объявил о бедствии в Техасе спустя три месяца после шторма - РИА Новости, 22.04.2023
Байден объявил о бедствии в Техасе спустя три месяца после шторма
Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:18
2023-04-22T19:18
2023-04-22T19:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после сильного зимнего шторма, следует из заявления Белого дома. "Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года", - говорится в опубликованном в субботу сообщении. По решению Белого дома федеральную помощь предоставят как штату, так и местным органам власти и некоммерческим организациям для восстановления и строительства поврежденной инфраструктуры. Хотя Байден одобрил федеральную помощь лишь спустя продолжительное время после удара стихии, губернатор самого Техаса республиканец Грег Эббот сделал это еще 4 февраля, согласно документу, размещенному на сайте главы региона. Причины столь затянувшегося признания стихийного бедствия в Техасе Белый дом не уточнил.
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в мире, техас, сша, джо байден
В мире, Техас, США, Джо Байден
Байден объявил о бедствии в Техасе спустя три месяца после шторма
Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе спустя три месяца после шторма
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после сильного зимнего шторма, следует из заявления
Белого дома.
"Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года", - говорится в опубликованном в субботу сообщении.
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По решению Белого дома федеральную помощь предоставят как штату, так и местным органам власти и некоммерческим организациям для восстановления и строительства поврежденной инфраструктуры.
Хотя Байден одобрил федеральную помощь лишь спустя продолжительное время после удара стихии, губернатор самого Техаса республиканец Грег Эббот сделал это еще 4 февраля, согласно документу, размещенному на сайте главы региона.
Причины столь затянувшегося признания стихийного бедствия в Техасе Белый дом не уточнил.
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