СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян
РБК: ЦБ предложил коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов с россиян
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка Российской Федерации в Москве
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центробанк России подготовил рекомендации для отечественных банков и коллекторов, цитирует РБК начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова.
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"Регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента", — сказал он.
По словам главы дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами "Сбера" Дениса Кузнецова, у 35 процентов российских заемщиков есть не менее двух кредитов в разных банках. В таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать, это приводит к тому, что одни спешат взыскать долг через суд, а другие предлагают договориться и готовы предоставить реструктуризацию.
Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторских агентств и привлечение кредиторами третьих лиц для работы с должниками.
Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторских агентств и привлечение кредиторами третьих лиц для работы с должниками.