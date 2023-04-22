https://ria.ru/20230422/bank-1867062291.html

СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян

СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян - РИА Новости, 22.04.2023

СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян

Центробанк России подготовил рекомендации для отечественных банков и коллекторов, цитирует РБК начальника управления регулирования службы по защите прав... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:34

2023-04-22T11:34

2023-04-22T16:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центробанк России подготовил рекомендации для отечественных банков и коллекторов, цитирует РБК начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова. По словам главы дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами "Сбера" Дениса Кузнецова, у 35 процентов российских заемщиков есть не менее двух кредитов в разных банках. В таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать, это приводит к тому, что одни спешат взыскать долг через суд, а другие предлагают договориться и готовы предоставить реструктуризацию. Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторских агентств и привлечение кредиторами третьих лиц для работы с должниками.

https://ria.ru/20230331/moshennichestvo-1862005523.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина