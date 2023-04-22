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СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян - РИА Новости, 22.04.2023
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11:34 22.04.2023 (обновлено: 16:25 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/bank-1867062291.html
СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян
СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян - РИА Новости, 22.04.2023
СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян
Центробанк России подготовил рекомендации для отечественных банков и коллекторов, цитирует РБК начальника управления регулирования службы по защите прав... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:34
2023-04-22T16:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центробанк России подготовил рекомендации для отечественных банков и коллекторов, цитирует РБК начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова. По словам главы дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами "Сбера" Дениса Кузнецова, у 35 процентов российских заемщиков есть не менее двух кредитов в разных банках. В таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать, это приводит к тому, что одни спешат взыскать долг через суд, а другие предлагают договориться и готовы предоставить реструктуризацию. Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторских агентств и привлечение кредиторами третьих лиц для работы с должниками.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
СМИ: ЦБ призвал коллекторов и банки скоординировать сбор долгов с россиян

РБК: ЦБ предложил коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов с россиян

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка Российской Федерации в Москве
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центробанк России подготовил рекомендации для отечественных банков и коллекторов, цитирует РБК начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова.
«

"Регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента", — сказал он.

По словам главы дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами "Сбера" Дениса Кузнецова, у 35 процентов российских заемщиков есть не менее двух кредитов в разных банках. В таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать, это приводит к тому, что одни спешат взыскать долг через суд, а другие предлагают договориться и готовы предоставить реструктуризацию.

Ранее депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторских агентств и привлечение кредиторами третьих лиц для работы с должниками.
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