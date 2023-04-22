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Балет "Катарина, или Дочь разбойника" получил "Золотую маску" - РИА Новости, 22.04.2023
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Культура
 
21:04 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/balet-1867126236.html
Балет "Катарина, или Дочь разбойника" получил "Золотую маску"
Балет "Катарина, или Дочь разбойника" получил "Золотую маску" - РИА Новости, 22.04.2023
Балет "Катарина, или Дочь разбойника" получил "Золотую маску"
Лучшим балетом по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал спектакль "Катарина, или Дочь разбойника" Театра оперы и балета... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:04
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культура
россия
москва
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал спектакль "Катарина, или Дочь разбойника" Театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского (Красноярск), передает корреспондент РИА Новости. Лучшим композитором в музыкальном театре признан композитор спектакля Петр Поспелов. Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев. Всего в номинации было заявлено четыре спектакля-претендента. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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россия
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россия, москва, театральный фестиваль "золотая маска"
Культура, Россия, Москва, Театральный фестиваль "Золотая Маска"
Балет "Катарина, или Дочь разбойника" получил "Золотую маску"

"Катарина, или Дочь разбойника" признана лучшим балетом на "Золотой маске"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2023
Церемония вручения Российской национальной театральной премии Золотая маска 2023 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал спектакль "Катарина, или Дочь разбойника" Театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского (Красноярск), передает корреспондент РИА Новости.
Лучшим композитором в музыкальном театре признан композитор спектакля Петр Поспелов.
Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев.
Всего в номинации было заявлено четыре спектакля-претендента.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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КультураРоссияМоскваТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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