https://ria.ru/20230422/arest-1867128590.html
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад - РИА Новости, 22.04.2023
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:40
2023-04-22T21:40
2023-04-22T21:40
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК. "Судом арестован мужчина 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сентябре 2016 года в Телешово Дмитровского городского округа мужчина на фоне конфликта убил из травматического пистолета знакомую, а затем убил ее семилетнюю дочь. СК отмечает, что он закопал их тела на участке, после чего скрылся. Обвиняемого объявили в федеральный розыск, и задержать его удалось только 21 апреля этого года. Добавляется, что мужчина признал вину, рассказал следствию об обстоятельствах преступления и указал места, где закопал тела. Была проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз.
https://ria.ru/20230420/prigovor-1866674235.html
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
В Подмосковье суд арестовал мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк
СК.
"Судом арестован мужчина 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в сентябре 2016 года в Телешово Дмитровского городского округа мужчина на фоне конфликта убил из травматического пистолета знакомую, а затем убил ее семилетнюю дочь. СК отмечает, что он закопал их тела на участке, после чего скрылся.
Обвиняемого объявили в федеральный розыск, и задержать его удалось только 21 апреля этого года.
Добавляется, что мужчина признал вину, рассказал следствию об обстоятельствах преступления и указал места, где закопал тела. Была проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз.
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