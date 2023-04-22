https://ria.ru/20230422/arest-1867128590.html

В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад

В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад - РИА Новости, 22.04.2023

В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад

Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T21:40

2023-04-22T21:40

2023-04-22T21:40

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК. "Судом арестован мужчина 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сентябре 2016 года в Телешово Дмитровского городского округа мужчина на фоне конфликта убил из травматического пистолета знакомую, а затем убил ее семилетнюю дочь. СК отмечает, что он закопал их тела на участке, после чего скрылся. Обвиняемого объявили в федеральный розыск, и задержать его удалось только 21 апреля этого года. Добавляется, что мужчина признал вину, рассказал следствию об обстоятельствах преступления и указал места, где закопал тела. Была проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз.

https://ria.ru/20230420/prigovor-1866674235.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)