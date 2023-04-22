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В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад - РИА Новости, 22.04.2023
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21:40 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/arest-1867128590.html
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад - РИА Новости, 22.04.2023
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:40
2023-04-22T21:40
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК. "Судом арестован мужчина 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок", - говорится в сообщении. По данным следствия, в сентябре 2016 года в Телешово Дмитровского городского округа мужчина на фоне конфликта убил из травматического пистолета знакомую, а затем убил ее семилетнюю дочь. СК отмечает, что он закопал их тела на участке, после чего скрылся. Обвиняемого объявили в федеральный розыск, и задержать его удалось только 21 апреля этого года. Добавляется, что мужчина признал вину, рассказал следствию об обстоятельствах преступления и указал места, где закопал тела. Была проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад

В Подмосковье суд арестовал мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном в 2016 году в Московской области, сообщил региональный главк СК.
"Судом арестован мужчина 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в сентябре 2016 года в Телешово Дмитровского городского округа мужчина на фоне конфликта убил из травматического пистолета знакомую, а затем убил ее семилетнюю дочь. СК отмечает, что он закопал их тела на участке, после чего скрылся.
Обвиняемого объявили в федеральный розыск, и задержать его удалось только 21 апреля этого года.
Добавляется, что мужчина признал вину, рассказал следствию об обстоятельствах преступления и указал места, где закопал тела. Была проведена проверка показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз.
Здание Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье
20 апреля, 16:35
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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