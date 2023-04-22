https://ria.ru/20230422/arest-1867106444.html
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ* - РИА Новости, 22.04.2023
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*
Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:47
2023-04-22T17:47
2023-04-22T17:47
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ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство"*, заявила прокурор Майя Силагадзе. Гражданина задержали в субботу утром. Дело проходит под грифом "секретно", судебное заседание прошло в закрытом режиме. По данным прокуратуры, Паксашвили числился в рядах террористической организации в 2013-2015 годах и активно участвовал в боевых действиях. "Тбилисский городской суд избрал Малхазу Паксашвили меру пресечения в виде заключения. Он находится в Грузии уже несколько лет. После получения доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и участвовал в ее различных операциях, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан", - заявила Силагадзе журналистам. По ее словам, обвиняемый не признает вину и отказывается от адвоката. Задержанному грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. Члены семьи арестованного в разговоре с журналистами категорически отвергают обвинение и утверждают, что Паксашвили не было в 2013-2015 годах в Грузии, так как он находился на заработках в Турции.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230420/fsb-1866733108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, турция, россия, исламское государство
В мире, Грузия, Турция, Россия, Исламское государство
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*
Суд в Тбилиси арестовал обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне ИГ
ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство"*, заявила прокурор Майя Силагадзе.
Гражданина задержали в субботу утром. Дело проходит под грифом "секретно", судебное заседание прошло в закрытом режиме. По данным прокуратуры, Паксашвили числился в рядах террористической организации в 2013-2015 годах и активно участвовал в боевых действиях.
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"Тбилисский городской суд избрал Малхазу Паксашвили меру пресечения в виде заключения. Он находится в Грузии уже несколько лет. После получения доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и участвовал в ее различных операциях, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан", - заявила Силагадзе журналистам.
По ее словам, обвиняемый не признает вину и отказывается от адвоката. Задержанному грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.
Члены семьи арестованного в разговоре с журналистами категорически отвергают обвинение и утверждают, что Паксашвили не было в 2013-2015 годах в Грузии, так как он находился на заработках в Турции
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*Запрещенная в России террористическая организация
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