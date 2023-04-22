https://ria.ru/20230422/arest-1867106444.html

В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*

В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ* - РИА Новости, 22.04.2023

В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:47

2023-04-22T17:47

2023-04-22T17:47

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ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство"*, заявила прокурор Майя Силагадзе. Гражданина задержали в субботу утром. Дело проходит под грифом "секретно", судебное заседание прошло в закрытом режиме. По данным прокуратуры, Паксашвили числился в рядах террористической организации в 2013-2015 годах и активно участвовал в боевых действиях. "Тбилисский городской суд избрал Малхазу Паксашвили меру пресечения в виде заключения. Он находится в Грузии уже несколько лет. После получения доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и участвовал в ее различных операциях, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан", - заявила Силагадзе журналистам. По ее словам, обвиняемый не признает вину и отказывается от адвоката. Задержанному грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. Члены семьи арестованного в разговоре с журналистами категорически отвергают обвинение и утверждают, что Паксашвили не было в 2013-2015 годах в Грузии, так как он находился на заработках в Турции.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230420/fsb-1866733108.html

https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, грузия, турция, россия, исламское государство