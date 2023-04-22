Рейтинг@Mail.ru
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ* - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/arest-1867106444.html
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ* - РИА Новости, 22.04.2023
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*
Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:47
2023-04-22T17:47
в мире
грузия
турция
россия
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство"*, заявила прокурор Майя Силагадзе. Гражданина задержали в субботу утром. Дело проходит под грифом "секретно", судебное заседание прошло в закрытом режиме. По данным прокуратуры, Паксашвили числился в рядах террористической организации в 2013-2015 годах и активно участвовал в боевых действиях. "Тбилисский городской суд избрал Малхазу Паксашвили меру пресечения в виде заключения. Он находится в Грузии уже несколько лет. После получения доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и участвовал в ее различных операциях, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан", - заявила Силагадзе журналистам. По ее словам, обвиняемый не признает вину и отказывается от адвоката. Задержанному грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. Члены семьи арестованного в разговоре с журналистами категорически отвергают обвинение и утверждают, что Паксашвили не было в 2013-2015 годах в Грузии, так как он находился на заработках в Турции.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230420/fsb-1866733108.html
https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html
грузия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, турция, россия, исламское государство
В мире, Грузия, Турция, Россия, Исламское государство
В Грузии арестовали обвиняемого в участии в операциях ИГ*

Суд в Тбилиси арестовал обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне ИГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения задержанному в субботу гражданину Грузии Малхазу Паксашвили за участие в боях на стороне террористической группировки "Исламское государство"*, заявила прокурор Майя Силагадзе.
Гражданина задержали в субботу утром. Дело проходит под грифом "секретно", судебное заседание прошло в закрытом режиме. По данным прокуратуры, Паксашвили числился в рядах террористической организации в 2013-2015 годах и активно участвовал в боевых действиях.
Задержание мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае
ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ*
20 апреля, 19:19
"Тбилисский городской суд избрал Малхазу Паксашвили меру пресечения в виде заключения. Он находится в Грузии уже несколько лет. После получения доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и участвовал в ее различных операциях, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан", - заявила Силагадзе журналистам.
По ее словам, обвиняемый не признает вину и отказывается от адвоката. Задержанному грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.
Члены семьи арестованного в разговоре с журналистами категорически отвергают обвинение и утверждают, что Паксашвили не было в 2013-2015 годах в Грузии, так как он находился на заработках в Турции.
*Запрещенная в России террористическая организация
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пожизненный приговор готовившему теракты в Москве исламисту вступил в силу
17 апреля, 12:51
 
В миреГрузияТурцияРоссияИсламское государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала