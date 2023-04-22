https://ria.ru/20230422/arest-1867056132.html

Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест

Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.04.2023

Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест

Суд в Томске избрал подозреваемому в мошенничестве главе департамента по культуре Томской области Павлу Волку меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:18

2023-04-22T10:18

2023-04-22T10:18

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НОВОСИБИРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Томске избрал подозреваемому в мошенничестве главе департамента по культуре Томской области Павлу Волку меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости в субботу представитель СУСК по региону. "Домашний арест", - сказала собеседница агентства. Следователи в минувшую пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций". По данным СК, начальник департамента по культуре Томской области ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" (аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту). По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении. В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.

https://ria.ru/20230417/vladivostok-1865716974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

томская область, томск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия