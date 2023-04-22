Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест
Суд отправил главу департамента культуры Томской области под домашний арест
Статуя Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Томске избрал подозреваемому в мошенничестве главе департамента по культуре Томской области Павлу Волку меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости в субботу представитель СУСК по региону.
"Домашний арест", - сказала собеседница агентства.
Следователи в минувшую пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа.
Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций". По данным СК, начальник департамента по культуре Томской области ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" (аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту). По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.
В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.