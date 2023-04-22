Рейтинг@Mail.ru
Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/arest-1867056132.html
Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест
Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.04.2023
Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест
Суд в Томске избрал подозреваемому в мошенничестве главе департамента по культуре Томской области Павлу Волку меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:18
2023-04-22T10:18
томская область
томск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Томске избрал подозреваемому в мошенничестве главе департамента по культуре Томской области Павлу Волку меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости в субботу представитель СУСК по региону. "Домашний арест", - сказала собеседница агентства. Следователи в минувшую пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций". По данным СК, начальник департамента по культуре Томской области ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" (аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту). По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении. В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.
https://ria.ru/20230417/vladivostok-1865716974.html
https://ria.ru/20230419/orenburg-1866397420.html
томская область
томск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томская область, томск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Томская область, Томск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Главу департамента культуры Томской области отправили под домашний арест

Суд отправил главу департамента культуры Томской области под домашний арест

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Томске избрал подозреваемому в мошенничестве главе департамента по культуре Томской области Павлу Волку меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила РИА Новости в субботу представитель СУСК по региону.
"Домашний арест", - сказала собеседница агентства.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Начальника приморской колонии отправили под домашний арест
17 апреля, 02:57
Следователи в минувшую пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа.
Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций". По данным СК, начальник департамента по культуре Томской области ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" (аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту). По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.
В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка
19 апреля, 16:59
 
Томская областьТомскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала