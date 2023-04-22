https://ria.ru/20230422/arest-1867052075.html
Россиянину предъявили обвинение в государственной измене
Россиянину предъявили обвинение в государственной измене - РИА Новости, 22.04.2023
Россиянину предъявили обвинение в государственной измене
Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину по фамилии Кича, ему предъявлено обвинение в государственной измене,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:47
2023-04-22T09:47
2023-04-22T09:47
россия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
т-5000
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину по фамилии Кича, ему предъявлено обвинение в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "Обвиняемому Киче Д.А. 19 апреля продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Рассмотрение проходило в закрытом режиме в связи с секретностью материалов дела. Статья "госизмена" предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Как сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель компании "Промтехнология" (бренд ORSIS), Дмитрий Кича был сотрудником предприятия. "Дмитрий Кича не работает у нас уже более двух лет, ушел по собственному желанию еще задолго до начала СВО. Указанный специалист уволился в марте 2021 года, мотивировав это решение желанием продолжить профессиональное образование в России", - сказал собеседник агентства. Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.
https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864494617.html
https://ria.ru/20230418/gosizmena-1866083534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-5000
Россия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Т-5000
Россиянину предъявили обвинение в государственной измене
Суд продлил арест россиянину Киче, обвиняемому в госизмене
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину по фамилии Кича, ему предъявлено обвинение в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвиняемому Киче Д.А. 19 апреля продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене
Рассмотрение проходило в закрытом режиме в связи с секретностью материалов дела.
Статья "госизмена" предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Как сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель компании "Промтехнология" (бренд ORSIS), Дмитрий Кича был сотрудником предприятия.
"Дмитрий Кича не работает у нас уже более двух лет, ушел по собственному желанию еще задолго до начала СВО. Указанный специалист уволился в марте 2021 года, мотивировав это решение желанием продолжить профессиональное образование в России", - сказал собеседник агентства.
Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS
Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии
и службы безопасности президента РФ
.
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