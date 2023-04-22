https://ria.ru/20230422/arest-1867052075.html

Россиянину предъявили обвинение в государственной измене

Россиянину предъявили обвинение в государственной измене - РИА Новости, 22.04.2023

Россиянину предъявили обвинение в государственной измене

Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину по фамилии Кича, ему предъявлено обвинение в государственной измене,... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:47

2023-04-22T09:47

2023-04-22T09:47

россия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

т-5000

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей россиянину по фамилии Кича, ему предъявлено обвинение в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "Обвиняемому Киче Д.А. 19 апреля продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Рассмотрение проходило в закрытом режиме в связи с секретностью материалов дела. Статья "госизмена" предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Как сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель компании "Промтехнология" (бренд ORSIS), Дмитрий Кича был сотрудником предприятия. "Дмитрий Кича не работает у нас уже более двух лет, ушел по собственному желанию еще задолго до начала СВО. Указанный специалист уволился в марте 2021 года, мотивировав это решение желанием продолжить профессиональное образование в России", - сказал собеседник агентства. Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.

https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864494617.html

https://ria.ru/20230418/gosizmena-1866083534.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-5000