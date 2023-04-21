https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866996086.html
На Сицилии произошло землетрясение
На Сицилии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.04.2023
На Сицилии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:40
2023-04-21T19:40
2023-04-21T19:40
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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Подземные толчки ощутили обитатели провинции Катанья и окружающих ее городов. Местные жители, как передает газета la Repubblica, с первыми колебаниями почвы покинули дома. В крупном городе Катанья несколько торговых центров эвакуированы в целях предосторожности. По сообщению пожарной службы, запросов о помощи со стороны населения и данных о повреждениях не поступало.
https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866877994.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сицилия, катания, землетрясение, европа
В мире, Сицилия, Катания, Землетрясение, Европа
На Сицилии произошло землетрясение
На востоке Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,4