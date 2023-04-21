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На Сицилии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.04.2023
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19:40 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866996086.html
На Сицилии произошло землетрясение
На Сицилии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.04.2023
На Сицилии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:40
2023-04-21T19:40
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землетрясение
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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Подземные толчки ощутили обитатели провинции Катанья и окружающих ее городов. Местные жители, как передает газета la Repubblica, с первыми колебаниями почвы покинули дома. В крупном городе Катанья несколько торговых центров эвакуированы в целях предосторожности. По сообщению пожарной службы, запросов о помощи со стороны населения и данных о повреждениях не поступало.
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в мире, сицилия, катания, землетрясение, европа
В мире, Сицилия, Катания, Землетрясение, Европа
На Сицилии произошло землетрясение

На востоке Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,4

© Pixabay / yifanwrd Палермо, Сицилия
Палермо, Сицилия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Pixabay / yifanwrd
Палермо, Сицилия . Архивное фото
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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Подземные толчки ощутили обитатели провинции Катанья и окружающих ее городов. Местные жители, как передает газета la Repubblica, с первыми колебаниями почвы покинули дома. В крупном городе Катанья несколько торговых центров эвакуированы в целях предосторожности.
По сообщению пожарной службы, запросов о помощи со стороны населения и данных о повреждениях не поступало.
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