https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866996086.html

На Сицилии произошло землетрясение

На Сицилии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.04.2023

На Сицилии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:40

2023-04-21T19:40

2023-04-21T19:40

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катания

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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Подземные толчки ощутили обитатели провинции Катанья и окружающих ее городов. Местные жители, как передает газета la Repubblica, с первыми колебаниями почвы покинули дома. В крупном городе Катанья несколько торговых центров эвакуированы в целях предосторожности. По сообщению пожарной службы, запросов о помощи со стороны населения и данных о повреждениях не поступало.

https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866877994.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, сицилия, катания, землетрясение, европа