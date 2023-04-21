https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866890167.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.04.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:54
2023-04-21T13:54
2023-04-21T13:54
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 10.21 по времени UTC (13.21 мск) в 216 километрах к северу-западу индонезийского острова Тернате с населением 101 тысяча человек и 153 километрах к северо-западу от города Тобело индонезийского острова Хальмахера с населением 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230421/zemletryasenie-1866877994.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9