https://ria.ru/20230421/zarplata-1866961660.html
Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате
Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате - РИА Новости, 21.04.2023
Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:23
2023-04-21T17:23
2023-04-21T17:27
зарплата
россия
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
общество
работа
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера. Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда. "Одним из вопросов стало обсуждение погашения задолженности по заработной плате в организациях-должниках. На 1 марта задолженность по зарплате в России составила 770,6 миллиона рублей, по данным Росстата. По сравнению с февралем общая задолженность уменьшилась на 3,5%, или на 28,3 миллиона рублей. Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять исчерпывающие меры по погашению имеющейся задолженности",- говорится в сообщении. По словам Голиковой, число зарегистрированных безработных в центрах занятости в настоящее время составляет 529 тысяч человек, это почти на 35 тысяч меньше, чем в начале года. Число работников в простое составляет 29 тысяч человек, что на 54 тысяч меньше чем в начале года, уточнила она.
https://ria.ru/20230412/zarplata-1864773019.html
https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплата, россия, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, общество, работа
Зарплата, Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика, Общество, Работа
Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате
Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате в организациях