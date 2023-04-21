https://ria.ru/20230421/zarplata-1866961660.html

Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате

Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате - РИА Новости, 21.04.2023

Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:23

2023-04-21T17:23

2023-04-21T17:27

зарплата

россия

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

общество

работа

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера. Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда. "Одним из вопросов стало обсуждение погашения задолженности по заработной плате в организациях-должниках. На 1 марта задолженность по зарплате в России составила 770,6 миллиона рублей, по данным Росстата. По сравнению с февралем общая задолженность уменьшилась на 3,5%, или на 28,3 миллиона рублей. Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять исчерпывающие меры по погашению имеющейся задолженности",- говорится в сообщении. По словам Голиковой, число зарегистрированных безработных в центрах занятости в настоящее время составляет 529 тысяч человек, это почти на 35 тысяч меньше, чем в начале года. Число работников в простое составляет 29 тысяч человек, что на 54 тысяч меньше чем в начале года, уточнила она.

https://ria.ru/20230412/zarplata-1864773019.html

https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зарплата, россия, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, общество, работа