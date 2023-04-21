https://ria.ru/20230421/zapret-1866939375.html

Источник: полный запрет экспорта в Россию на уровне G7 пока не обсуждался

Источник: полный запрет экспорта в Россию на уровне G7 пока не обсуждался - РИА Новости, 21.04.2023

Источник: полный запрет экспорта в Россию на уровне G7 пока не обсуждался

Вопрос о полном запрете экспорта в Россию пока на уровне G7 не обсуждался, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:06

2023-04-21T16:06

2023-04-21T16:17

россия

евросоюз

цены на нефть

брюссель

япония

g7

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Вопрос о полном запрете экспорта в Россию пока на уровне G7 не обсуждался, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Эта идея не обсуждалась на министерской встрече в Японии… Ее не было ни при обсуждении, ни в выводах", - сказал источник.При этом он не исключил, что такой вопрос может обсуждаться в будущем.

https://ria.ru/20230421/eksport-1866928373.html

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россия, евросоюз, цены на нефть, брюссель, япония, g7, санкции в отношении россии