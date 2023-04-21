https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html

Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк

Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк - РИА Новости, 21.04.2023

Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк

Банки могут заморозить вклады граждан и организаций, которые связаны с недружественными государствами, а также в случае сомнительного происхождения денег,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:15

2023-04-21T01:15

2023-04-21T01:15

общество

россия

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

банки

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Банки могут заморозить вклады граждан и организаций, которые связаны с недружественными государствами, а также в случае сомнительного происхождения денег, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Подобные меры, предупредила эксперт, затронут и тех, кто работает в подобных странах.Но и в этом случае не произойдет никакой тотальной блокировки или изъятия средств, считает она. Финансист пояснила, что закон регламентирует особый порядок валютного контроля и проведения операций в подобных ситуациях.Не имеющие гражданства недружественных стран и не ведущие там бизнес люди могут не беспокоиться за свои сбережения — под ограничения они не подпадают, добавила собеседница агентства. Однако банки могут заморозить вклады, если они сомневаются в законности финансовых операций или происхождении средств, заключила эксперт.

https://ria.ru/20221203/vklad-1836033658.html

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общество, россия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банки