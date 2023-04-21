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Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк - РИА Новости, 21.04.2023
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01:15 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html
Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк
Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк - РИА Новости, 21.04.2023
Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк
Банки могут заморозить вклады граждан и организаций, которые связаны с недружественными государствами, а также в случае сомнительного происхождения денег,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:15
2023-04-21T01:15
общество
россия
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
банки
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Банки могут заморозить вклады граждан и организаций, которые связаны с недружественными государствами, а также в случае сомнительного происхождения денег, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Подобные меры, предупредила эксперт, затронут и тех, кто работает в подобных странах.Но и в этом случае не произойдет никакой тотальной блокировки или изъятия средств, считает она. Финансист пояснила, что закон регламентирует особый порядок валютного контроля и проведения операций в подобных ситуациях.Не имеющие гражданства недружественных стран и не ведущие там бизнес люди могут не беспокоиться за свои сбережения — под ограничения они не подпадают, добавила собеседница агентства. Однако банки могут заморозить вклады, если они сомневаются в законности финансовых операций или происхождении средств, заключила эксперт.
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общество, россия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банки
Общество, Россия, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банки
Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк

Финансист Валишвили: счетам лиц, связанных с недружественными странами, грозит заморозка

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКасса в банке
Касса в банке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Касса в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Банки могут заморозить вклады граждан и организаций, которые связаны с недружественными государствами, а также в случае сомнительного происхождения денег, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«
"Под заморозку могут попасть операции с участием физических и юридических лиц, связанных с недружественными государствами. Например, имеющих гражданство таких государств, или компаний, зарегистрированных на соответствующих территориях", — цитирует агентство Валишвили.
Подобные меры, предупредила эксперт, затронут и тех, кто работает в подобных странах.
Но и в этом случае не произойдет никакой тотальной блокировки или изъятия средств, считает она. Финансист пояснила, что закон регламентирует особый порядок валютного контроля и проведения операций в подобных ситуациях.
Не имеющие гражданства недружественных стран и не ведущие там бизнес люди могут не беспокоиться за свои сбережения — под ограничения они не подпадают, добавила собеседница агентства. Однако банки могут заморозить вклады, если они сомневаются в законности финансовых операций или происхождении средств, заключила эксперт.
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ОбществоРоссияМери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаБанки
 
 
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