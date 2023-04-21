https://ria.ru/20230421/zakon-1867028171.html
Зеленский запретил связанные с Россией и СССР географические названия
Зеленский запретил связанные с Россией и СССР географические названия - РИА Новости, 21.04.2023
Зеленский запретил связанные с Россией и СССР географические названия
Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:53
2023-04-21T23:53
2023-04-21T23:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР. Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала закон. На сайте Рады указано, что законопроект был возвращен с подписью Зеленского. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html
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россия, украина, ссср, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский запретил связанные с Россией и СССР географические названия
Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР