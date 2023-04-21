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Захарова ответила на слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Захарова ответила на слова Писториуса об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 21.04.2023
Захарова ответила на слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила министра обороны ФРГ Бориса Писториуса запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по России. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:23
2023-04-21T22:23
2023-04-21T22:29
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вооруженные силы украины
северный поток
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила министра обороны ФРГ Бориса Писториуса запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по России."Все запомнили? "Ограниченные удары - приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню", — отметила она в Telegram-канале.Российский дипломат также поинтересовалась, не узнало ли минобороны Германии, кто совершил теракт на "Северных потоках". Она предположила, что это тоже "приемлемая тактика ограниченных ударов" по уничтожению важного для Берлина инфраструктурного проекта.Так она прокомментировала слов Писториуса, ранее заявившего, что проведение военных операций Украины на территории России является "нормальным явлением", пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ посоветовал всем желающим напасть на Россию немцам быть готовым к российскому параду в Берлине.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html
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в мире, россия, германия, борис писториус, мария захарова, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, северный поток
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Северный поток
Захарова ответила на слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Захарова попросила Писториуса запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по России