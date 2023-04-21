Рейтинг@Mail.ru
В Томской области задержали главу департамента культуры - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 21.04.2023 (обновлено: 11:53 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866830039.html
В Томской области задержали главу департамента культуры
В Томской области задержали главу департамента культуры - РИА Новости, 21.04.2023
В Томской области задержали главу департамента культуры
Следователи в пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:58
2023-04-21T11:53
томская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа, сообщает СУСК по Томской области.Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций"."По подозрению в совершении данного преступления задержан начальник департамента по культуре Томской области, который ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" [аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту]. Проводятся обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемого. Допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в релизе.По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.Согласно официальным данным обладминистрации, должность начальника департамента по культуре Томской области занимает Павел Волк. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что задержан он.В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.
https://realty.ria.ru/20230417/novosibirsk-1865771258.html
https://ria.ru/20230411/moshennichestvo-1864501406.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Томская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томской области задержали главу департамента культуры

Главу департамента культуры Томской области задержали по делу о крупном мошенничестве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа, сообщает СУСК по Томской области.
Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций".
Прохожие в Театральном сквере в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Главу крупного застройщика в Новосибирске обвинили в мошенничестве
17 апреля, 11:54
"По подозрению в совершении данного преступления задержан начальник департамента по культуре Томской области, который ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" [аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту]. Проводятся обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемого. Допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в релизе.
По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.
Согласно официальным данным обладминистрации, должность начальника департамента по культуре Томской области занимает Павел Волк. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что задержан он.
В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Главу свердловского управления МВД арестовали по делу о мошенничестве
11 апреля, 14:20
 
Томская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала