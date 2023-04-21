https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866830039.html
В Томской области задержали главу департамента культуры
В Томской области задержали главу департамента культуры - РИА Новости, 21.04.2023
В Томской области задержали главу департамента культуры
Следователи в пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:58
2023-04-21T10:58
2023-04-21T11:53
томская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Следователи в пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа, сообщает СУСК по Томской области.Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций"."По подозрению в совершении данного преступления задержан начальник департамента по культуре Томской области, который ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" [аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту]. Проводятся обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемого. Допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в релизе.По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.Согласно официальным данным обладминистрации, должность начальника департамента по культуре Томской области занимает Павел Волк. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что задержан он.В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.
https://realty.ria.ru/20230417/novosibirsk-1865771258.html
https://ria.ru/20230411/moshennichestvo-1864501406.html
томская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Томская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томской области задержали главу департамента культуры
Главу департамента культуры Томской области задержали по делу о крупном мошенничестве
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости.
Следователи в пятницу задержали начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве на посту директора колледжа, сообщает СУСК
по Томской области.
Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследуется на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств "Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций".
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"По подозрению в совершении данного преступления задержан начальник департамента по культуре Томской области, который ранее занимал должность директора ОГАПОУ "ГКСКТИИ" [аббревиатура данного учреждения, подведомственно областному департаменту]. Проводятся обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемого. Допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в релизе.
По предварительным данным СК, с сентября 2009 года по июнь 2017 года похищались деньги колледжа, выделявшиеся на заработную плату сотруднику, который фактически там не работал. Сумма составила минимум 900 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.
Согласно официальным данным обладминистрации, должность начальника департамента по культуре Томской области занимает Павел Волк. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что задержан он.
В департаменте по культуре Волк работал с 1997 года, в 1998 году - ректор Томского областного института повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма, с июня 2001 года по результатам конкурса назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.
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