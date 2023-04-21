https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866822275.html
В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов
В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов - РИА Новости, 21.04.2023
В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов
Подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:27
2023-04-21T10:27
2023-04-21T10:27
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. "Задержаны подозреваемые в совершении двух поджогов релейных шкафов на железной дороге", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил количество и возраст задержанных. Ранее в УФСБ и других структурах информацию о поджогах релейных шкафов на железных дорогах не комментировали.
https://ria.ru/20230329/podzhog-1861550773.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов
В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов на железной дороге
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"Задержаны подозреваемые в совершении двух поджогов релейных шкафов на железной дороге", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил количество и возраст задержанных.
Ранее в УФСБ и других структурах информацию о поджогах релейных шкафов на железных дорогах не комментировали.
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