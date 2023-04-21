https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866822275.html

В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов

В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов - РИА Новости, 21.04.2023

В Калужской области задержали подозреваемых в поджогах релейных шкафов

Подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:27

2023-04-21T10:27

2023-04-21T10:27

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге задержаны в Калужской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. "Задержаны подозреваемые в совершении двух поджогов релейных шкафов на железной дороге", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил количество и возраст задержанных. Ранее в УФСБ и других структурах информацию о поджогах релейных шкафов на железных дорогах не комментировали.

https://ria.ru/20230329/podzhog-1861550773.html

калужская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, калужская область