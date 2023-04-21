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ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин - РИА Новости, 21.04.2023
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Наука
 
09:00 21.04.2023 (обновлено: 09:01 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/zabolevaniya-1866796008.html
ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин
ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин - РИА Новости, 21.04.2023
ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин
Искусственный интеллект сможет распознавать признаки еще около 30 заболеваний к концу года в Москве, заявил в личном блоге в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:00
2023-04-21T09:01
наука
москва
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет распознавать признаки еще около 30 заболеваний к концу года в Москве, заявил в личном блоге в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. Мэр отметил, что сегодня искусственный интеллект умеет распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – рак легкого и молочной железы, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт, легочную гипертензию, гидроторакс, грыжу позвоночника, плоскостопие и другие. А количество проанализированных исследований превысило 9 миллионов. "До конца года будут подготовлены для тестирования алгоритмов машинного зрения еще порядка 30 групп заболеваний", - сказал Собянин.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество
Наука, Москва, Сергей Собянин, Здоровье - Общество
ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин

Собянин: искусственный интеллект сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет распознавать признаки еще около 30 заболеваний к концу года в Москве, заявил в личном блоге в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что сегодня искусственный интеллект умеет распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – рак легкого и молочной железы, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт, легочную гипертензию, гидроторакс, грыжу позвоночника, плоскостопие и другие. А количество проанализированных исследований превысило 9 миллионов.
"До конца года будут подготовлены для тестирования алгоритмов машинного зрения еще порядка 30 групп заболеваний", - сказал Собянин.
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