https://ria.ru/20230421/zabolevaniya-1866796008.html

ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин

ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин - РИА Новости, 21.04.2023

ИИ сможет распознавать еще около 30 заболеваний в Москве, заявил Собянин

Искусственный интеллект сможет распознавать признаки еще около 30 заболеваний к концу года в Москве, заявил в личном блоге в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:00

2023-04-21T09:00

2023-04-21T09:01

наука

москва

сергей собянин

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет распознавать признаки еще около 30 заболеваний к концу года в Москве, заявил в личном блоге в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. Мэр отметил, что сегодня искусственный интеллект умеет распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – рак легкого и молочной железы, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт, легочную гипертензию, гидроторакс, грыжу позвоночника, плоскостопие и другие. А количество проанализированных исследований превысило 9 миллионов. "До конца года будут подготовлены для тестирования алгоритмов машинного зрения еще порядка 30 групп заболеваний", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html

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москва, сергей собянин, здоровье - общество