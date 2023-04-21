https://ria.ru/20230421/zabastovka-1866818159.html

В Италии работники транспорта начали забастовку против трат на помощь Киеву

В Италии работники транспорта начали забастовку против трат на помощь Киеву - РИА Новости, 21.04.2023

В Италии работники транспорта начали забастовку против трат на помощь Киеву

Работники общественного транспорта Италии по призыву профсоюза "Единая конфедерация базы" (CUB) начали общенациональную 24-часовую забастовку, которая может... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:12

2023-04-21T10:12

2023-04-21T10:57

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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Работники общественного транспорта Италии по призыву профсоюза "Единая конфедерация базы" (CUB) начали общенациональную 24-часовую забастовку, которая может заметно осложнить транспортную ситуацию на Апеннинах. "Правительство тратит миллиарды на разжигание разрушительного конфликта на Украине, забирая ресурсы из наших зарплат, сокращая расходы на государственное здравоохранение, фактически повергая в бедность трудящихся, пенсионеров и наиболее слабые слои общества. У работников бюджетной сферы нищенские зарплаты, а так называемое государственное рабочее место более не привлекает молодежь именно из-за низких зарплат, огромных трудовых нагрузок и ограниченных возможностей для карьерного роста", — указывается в заявлении CUB.Транспортники требуют перезаключения коллективных договоров, увеличения оплаты труда, введения минимальной заработной платы, а также прекращения повышения тарифов на коммунальные услуги и энергию. Забастовка охватывает всю транспортную отрасль Италии за исключением железных дорог, работники которых бастовали неделю назад. На сей раз, однако, в стачке не принимают участие сотрудники городского транспорта крупнейших городов страны — Рима, Милана и Неаполя. Новостной телеканал RaiNews24 предупредил о возможных проблемах с авиасообщением, прежде всего с аэропортами Милана. На сайте национального авиарегулятора ENAC приведен список гарантированных рейсов, которые будут выполнены, несмотря на стачку. Речь идет о всех полетах санитарного и гуманитарного характера, о рейсах, связывающих с материком крупные острова, и о дальнемагистральных перелетах. Кроме того, вводятся так называемые "гарантированные" интервалы для авиарейсов с семи до десяти часов утра, а также с 18:00 до 21:00. К протестам транспортников присоединились также некоторые работники государственных образовательных и медицинских учреждений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и НАТО "напрямую участвуют в конфликте в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/zabastovka-1866420206.html

https://ria.ru/20230413/finansirovanie-1865083394.html

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