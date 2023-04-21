https://ria.ru/20230421/yazyk-1866993531.html

Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка

Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка - РИА Новости, 21.04.2023

Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла, главный университет юга... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:27

2023-04-21T19:27

2023-04-21T19:31

россия

таиланд

пхукет (остров)

владимир соснов

русский язык в мире

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БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла, главный университет юга Таиланда, договорились об открытии на территории кампуса таиландского университета Центра открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов. "Восемнадцатого-девятнадцатого апреля состоялись встречи Михаила Сергеевича Власова, начальника научно-исследовательского отдела, исполняющего обязанности проректора по научной и инновационной работе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М.Шукшина, с руководством Университета Принца Сонгкхла на Пхукете и в городе Хатъяй", - сообщил глава российского генконсульства. Соснов также сообщил, что по итогам встреч сформированы проекты меморандумов о взаимопонимании, а также о взаимодействии в рамках организации Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Университета Принца Сонгкхла, которые планируется подписать в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20230416/russkiy-1865688356.html

https://ria.ru/20230410/maldivy-1864161869.html

россия

таиланд

пхукет (остров)

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россия, таиланд, пхукет (остров), владимир соснов, русский язык в мире