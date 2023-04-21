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Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка
Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка - РИА Новости, 21.04.2023
Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла, главный университет юга... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:27
2023-04-21T19:27
2023-04-21T19:31
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таиланд
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владимир соснов
русский язык в мире
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БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла, главный университет юга Таиланда, договорились об открытии на территории кампуса таиландского университета Центра открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов. "Восемнадцатого-девятнадцатого апреля состоялись встречи Михаила Сергеевича Власова, начальника научно-исследовательского отдела, исполняющего обязанности проректора по научной и инновационной работе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М.Шукшина, с руководством Университета Принца Сонгкхла на Пхукете и в городе Хатъяй", - сообщил глава российского генконсульства. Соснов также сообщил, что по итогам встреч сформированы проекты меморандумов о взаимопонимании, а также о взаимодействии в рамках организации Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Университета Принца Сонгкхла, которые планируется подписать в самое ближайшее время.
https://ria.ru/20230416/russkiy-1865688356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, таиланд, пхукет (остров), владимир соснов, русский язык в мире
Россия, Таиланд, Пхукет (остров), Владимир Соснов, Русский язык в мире
Россия и Таиланд откроют на Пхукете Центр русского языка
Генконсул Соснов: российский и таиландский вузы откроют Центр русского языка на Пхукете
БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла, главный университет юга Таиланда, договорились об открытии на территории кампуса таиландского университета Центра открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку.
Об этом сообщил в пятницу РИА Новости генеральный консул РФ
в городе Пхукет Владимир Соснов
.
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"Восемнадцатого-девятнадцатого апреля состоялись встречи Михаила Сергеевича Власова, начальника научно-исследовательского отдела, исполняющего обязанности проректора по научной и инновационной работе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М.Шукшина, с руководством Университета Принца Сонгкхла на Пхукете и в городе Хатъяй", - сообщил глава российского генконсульства.
«
"В ходе переговоров достигнута договоренность об открытии в пхукетском кампусе Университета Центра открытого образования на русском языке и обучения тайских студентов русскому языку посредством реализации профессионально-ориентированных программ", - добавил дипломат.
Соснов также сообщил, что по итогам встреч сформированы проекты меморандумов о взаимопонимании, а также о взаимодействии в рамках организации Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Университета Принца Сонгкхла, которые планируется подписать в самое ближайшее время.
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