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Губернатор Флориды Десантис встретится с премьером Японии - РИА Новости, 21.04.2023
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09:29 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/yaponiya-1866806360.html
Губернатор Флориды Десантис встретится с премьером Японии
Губернатор Флориды Десантис встретится с премьером Японии - РИА Новости, 21.04.2023
Губернатор Флориды Десантис встретится с премьером Японии
Губернатор Флориды Рон Десантис посетит с визитом Японию 24-25 апреля как "гость МИДа", это сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство Японии. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:29
2023-04-21T09:29
в мире
япония
сша
рон десантис
дональд трамп
сергей лавров
нато
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ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис посетит с визитом Японию 24-25 апреля как "гость МИДа", это сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство Японии. "Губернатор Флориды Рон Десантис посетит Японию как гость МИДа с 24 по 25 апреля. В ходе визита он нанесет визит премьер-министру Кисиде, проведет с ним встречу и рабочий обед. Визит губернатора Десантиса в Японию даст возможность для еще большего укрепления отношений между Японией и Флоридой в широком спектре областей, включая политические и экономические связи", - говорится в заявлении МИД. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году. Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты. В Японии его одно время называли "политиком трампее Трампа". В сентябре прошлого года Десантис самолетом отправил около полусотни нелегалов на курортный остров Мартас-Винъярд в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов, контролирующих администрацию и конгресс США. Десантис также подписал закон, закрепляющий за жителями штата право на скрытое ношение оружия на его территории без необходимости получать разрешение властей, и закон "о защите сердцебиения", запрещающий аборты на сроке от шести недель, когда у ребенка начинает биться сердце. Ранее Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866618407.html
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в мире, япония, сша, рон десантис, дональд трамп, сергей лавров, нато, f-16, украина
В мире, Япония, США, Рон Десантис, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Украина
Губернатор Флориды Десантис встретится с премьером Японии

Губернатор Флориды Десантис посетит Японию и встретится с премьером Кисидой

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис посетит с визитом Японию 24-25 апреля как "гость МИДа", это сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство Японии.
"Губернатор Флориды Рон Десантис посетит Японию как гость МИДа с 24 по 25 апреля. В ходе визита он нанесет визит премьер-министру Кисиде, проведет с ним встречу и рабочий обед. Визит губернатора Десантиса в Японию даст возможность для еще большего укрепления отношений между Японией и Флоридой в широком спектре областей, включая политические и экономические связи", - говорится в заявлении МИД.
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Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году. Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты.
В Японии его одно время называли "политиком трампее Трампа". В сентябре прошлого года Десантис самолетом отправил около полусотни нелегалов на курортный остров Мартас-Винъярд в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов, контролирующих администрацию и конгресс США. Десантис также подписал закон, закрепляющий за жителями штата право на скрытое ношение оружия на его территории без необходимости получать разрешение властей, и закон "о защите сердцебиения", запрещающий аборты на сроке от шести недель, когда у ребенка начинает биться сердце.
Ранее Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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