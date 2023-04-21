https://ria.ru/20230421/vzryv-1866862223.html

В Белгороде проводятся экспертизы в пострадавшем при взрыве доме

В Белгороде проводятся экспертизы в пострадавшем при взрыве доме - РИА Новости, 21.04.2023

В Белгороде проводятся экспертизы в пострадавшем при взрыве доме

Экспертизы проводятся в доме, пострадавшем при взрыве в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:19

2023-04-21T12:19

2023-04-21T12:21

происшествия

белгород

губкин

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Экспертизы проводятся в доме, пострадавшем при взрыве в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. "В четырех квартирах, которые были повреждены, готовимся к началу восстановительных работ. С собственниками составляются акты. Закрываем тепловой контур", - написал мэр. "В доме на Шаландина продолжают обследование строители. Важно убедиться, что несущие конструкции в нормативном состоянии и исключить возможные деформации в будущем. Предварительно на 4 этаже потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей. Конструктивную схему восстановят за счет металлоконструкций с заполнением бетоном", - добавил он. По поводу происшествия на пересечении улицы Губкина и проспекту Ватутина, мэр сообщил: "Сейчас дорожники сделали побетонку, режут кромку асфальта. Затем будут делать щебеночную подоснову. Как только позволит погода - приступят к асфальтированию. На выходные запланировали основной объём работ". Накануне вечером в Белгороде произошло два взрыва: на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина, где никто не пострадал, и у дома на улице Шаландина, где, как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, зацепило двух женщин. Одну с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась. Утром в пятницу губернатор сообщил о третьей пострадавшей, пожилой женщине стало плохо, она находится под наблюдением врачей. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.

https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html

https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html

белгород

губкин

белгородская область

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происшествия, белгород, губкин, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков