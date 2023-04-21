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Момент взрыва рядом с перекрестком в Белгороде попал на видео
Момент взрыва рядом с перекрестком в Белгороде попал на видео - РИА Новости, 21.04.2023
Момент взрыва рядом с перекрестком в Белгороде попал на видео
Видео взрыва в Белгороде, произошедшего вечером в четверг рядом с перекрестком с довольно оживленным движением, попало на записи городских камер и опубликовано... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:43
2023-04-21T11:43
2023-04-21T12:14
происшествия
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губкин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Видео взрыва в Белгороде, произошедшего вечером в четверг рядом с перекрестком с довольно оживленным движением, попало на записи городских камер и опубликовано в социальных сетях. На видеозаписи показано, как автомобили пересекают перекресток, в какой-то момент с неба падает снаряд на расположенную рядом парковку и пробивает асфальт, машины начинают останавливаться и объезжать данный участок. Через примерно 17 секунд после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина. Накануне вечером в Белгороде произошло два взрыва: на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина, где никто не пострадал, и у дома на улице Шаландина, три человека пострадало, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ в ночь на пятницу сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ, жертв нет, идет расследование.
https://ria.ru/20230421/belgorod-1866807634.html
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происшествия, белгород, россия, губкин
Происшествия, Белгород, Россия, Губкин
Момент взрыва рядом с перекрестком в Белгороде попал на видео
Момент взрыва авиабомбы в Белгороде попал на видео