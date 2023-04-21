https://ria.ru/20230421/vzryv-1866808679.html
В Винницкой области повредили объект стратегической инфраструктуры Украины
В Винницкой области повредили объект стратегической инфраструктуры Украины - РИА Новости, 21.04.2023
В Винницкой области повредили объект стратегической инфраструктуры Украины
В Винницкой области взрывом повредило инфраструктурный объект, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире национального... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:35
2023-04-21T09:35
2023-04-21T09:57
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Винницкой области взрывом повредило инфраструктурный объект, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости".Гуменюк предположила, что речь идет не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, повреждения получили все ТЭС и ГЭС в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, винницкая область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Винницкой области повредили объект стратегической инфраструктуры Украины
Из-за взрыва в Винницкой области повредило объект стратегической инфраструктуры Украины