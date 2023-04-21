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Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края - РИА Новости, 21.04.2023
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12:27 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/vybory-1866865080.html
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края - РИА Новости, 21.04.2023
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:27
2023-04-21T12:27
россия
красноярский край
красноярск
михаил котюков
александр усс
владимир путин
политика
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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. "Планирую принять участие", - сказал он. В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам края. Котюков родился в Красноярске. С 2007 по 2010 год он занимал пост замгубернатора Красноярского края. В период с 2018 по 2020 годы Котюков работал на посту министра науки и высшего образования РФ. С 2020 года занимал должность замминистра финансов РФ. В разные годы был награжден благодарностями президента РФ и губернатора Красноярского края.
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россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, александр усс, владимир путин, политика
Россия, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Александр Усс, Владимир Путин, Политика
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Котюков заявил о намерении участвовать в выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года.
"Планирую принять участие", - сказал он.
В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам края.
Котюков родился в Красноярске. С 2007 по 2010 год он занимал пост замгубернатора Красноярского края. В период с 2018 по 2020 годы Котюков работал на посту министра науки и высшего образования РФ. С 2020 года занимал должность замминистра финансов РФ. В разные годы был награжден благодарностями президента РФ и губернатора Красноярского края.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Путин назначил Котюкова врио губернатора Красноярского края
20 апреля, 21:29
 
РоссияКрасноярский крайКрасноярскМихаил КотюковАлександр УссВладимир ПутинПолитика
 
 
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