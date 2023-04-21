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Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края

Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края - РИА Новости, 21.04.2023

Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:27

2023-04-21T12:27

2023-04-21T12:27

россия

красноярский край

красноярск

михаил котюков

александр усс

владимир путин

политика

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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. "Планирую принять участие", - сказал он. В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам края. Котюков родился в Красноярске. С 2007 по 2010 год он занимал пост замгубернатора Красноярского края. В период с 2018 по 2020 годы Котюков работал на посту министра науки и высшего образования РФ. С 2020 года занимал должность замминистра финансов РФ. В разные годы был награжден благодарностями президента РФ и губернатора Красноярского края.

https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866755312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, александр усс, владимир путин, политика