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Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края - РИА Новости, 21.04.2023
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:27
2023-04-21T12:27
2023-04-21T12:27
россия
красноярский край
красноярск
михаил котюков
александр усс
владимир путин
политика
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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. "Планирую принять участие", - сказал он. В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам края. Котюков родился в Красноярске. С 2007 по 2010 год он занимал пост замгубернатора Красноярского края. В период с 2018 по 2020 годы Котюков работал на посту министра науки и высшего образования РФ. С 2020 года занимал должность замминистра финансов РФ. В разные годы был награжден благодарностями президента РФ и губернатора Красноярского края.
https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866755312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, александр усс, владимир путин, политика
Россия, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Александр Усс, Владимир Путин, Политика
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Котюков заявил о намерении участвовать в выборах