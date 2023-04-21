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НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 21.04.2023
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00:15 21.04.2023 (обновлено: 00:19 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html
НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич
НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 21.04.2023
НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич
Представители Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу представляет именно Североатлантический альянс, заявил президент Сербии... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:15
2023-04-21T00:19
в мире
сербия
россия
александр вучич
косово
оон
нато
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БЕЛГРАД, 21 апр — РИА Новости. Представители Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу представляет именно Североатлантический альянс, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva. Белград придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом участвует в программе Североатлантического альянса "Партнерство ради мира". Глава государства также напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников. Вучич в годовщину начала бомбардировок 1999 года 24 марта адресовал вопрос руководству западного военного блока: "кто дал альянсу право убивать сербских граждан?" Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти балканской страны проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230420/vuchich-1866769062.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, косово, оон, нато
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Косово, ООН, НАТО
НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: Белград пугают Россией, но угрозой для нее стала НАТО

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 апр РИА Новости. Представители Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу представляет именно Североатлантический альянс, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
Белград придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом участвует в программе Североатлантического альянса "Партнерство ради мира".
«
"Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу... Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас", — подчеркнул Вучич.
Глава государства также напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Запад надоел требованием ввести санкции против России, заявил Вучич
Вчера, 23:39
Вучич в годовщину начала бомбардировок 1999 года 24 марта адресовал вопрос руководству западного военного блока: "кто дал альянсу право убивать сербских граждан?" Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти балканской страны проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО
13 апреля, 17:32
 
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