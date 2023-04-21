https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html

НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич

НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 21.04.2023

НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич

Представители Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу представляет именно Североатлантический альянс, заявил президент Сербии... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T00:15

2023-04-21T00:15

2023-04-21T00:19

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БЕЛГРАД, 21 апр — РИА Новости. Представители Запада призывают Белград вступить в НАТО и пугают Россией, но угрозу представляет именно Североатлантический альянс, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva. Белград придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом участвует в программе Североатлантического альянса "Партнерство ради мира". Глава государства также напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников. Вучич в годовщину начала бомбардировок 1999 года 24 марта адресовал вопрос руководству западного военного блока: "кто дал альянсу право убивать сербских граждан?" Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти балканской страны проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230420/vuchich-1866769062.html

https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html

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в мире, сербия, россия, александр вучич, косово, оон, нато