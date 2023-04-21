https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html

ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении

ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.04.2023

ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении

Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:00

2023-04-21T13:00

2023-04-21T13:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

владимир рогов

россия

украина

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали - серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий", - написал Рогов в своем телеграм-канале."На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты", - добавил он.

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865271626.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, происшествия, владимир рогов, россия, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр