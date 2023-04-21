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ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.04.2023
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении
Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:00
2023-04-21T13:00
2023-04-21T13:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
владимир рогов
россия
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали - серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий", - написал Рогов в своем телеграм-канале."На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении
Рогов сообщил о попытке ВСУ применить химическое оружие на Запорожском направлении