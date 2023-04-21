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ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 21.04.2023 (обновлено: 13:26 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vsu-1866877035.html
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.04.2023
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении
Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:00
2023-04-21T13:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
владимир рогов
россия
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали - серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий", - написал Рогов в своем телеграм-канале."На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты", - добавил он.
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вооруженные силы украины, происшествия, владимир рогов, россия, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Рогов, Россия, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении

Рогов сообщил о попытке ВСУ применить химическое оружие на Запорожском направлении

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали - серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
"На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир РоговРоссияУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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