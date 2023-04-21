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СМИ: США отправят в Германию Abrams для обучения 250 украинских военных - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 21.04.2023 (обновлено: 13:53 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vsu-1866874573.html
СМИ: США отправят в Германию Abrams для обучения 250 украинских военных
СМИ: США отправят в Германию Abrams для обучения 250 украинских военных - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: США отправят в Германию Abrams для обучения 250 украинских военных
США в конце мая отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения примерно 250 украинских военных, подготовка займет около 10 недель, сообщает агентство... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:50
2023-04-21T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США в конце мая отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения примерно 250 украинских военных, подготовка займет около 10 недель, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники."По словам чиновников, 31 танк прибудет на полигон Графенвёр в Германии в конце мая, а через пару недель военные приступят к подготовке. Чиновники заявляют, что подготовка войск продлится около 10 недель... По словам официальных лиц, обучение пройдут около 250 украинских военных: одни будут учиться управлять танками, а другие - их ремонту и обслуживанию", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что учебные танки не будут переданы Украине для использования против России. Для этой цели в США модернизируется 31 боевой танк M1A1, которые будут отправлены на передовую, когда будут готовы. Как сообщает агентство, официальное заявление о подготовке обучения на танках Abrams будет сделано в пятницу.Ранее в этом месяце в Пентагоне заявили о намерении поставить Украине танки Abrams до конца года.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html
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в мире, сша, германия, украина, россия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: США отправят в Германию Abrams для обучения 250 украинских военных

AP: США отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения 250 военных ВСУ в конце мая

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США в конце мая отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения примерно 250 украинских военных, подготовка займет около 10 недель, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"По словам чиновников, 31 танк прибудет на полигон Графенвёр в Германии в конце мая, а через пару недель военные приступят к подготовке. Чиновники заявляют, что подготовка войск продлится около 10 недель... По словам официальных лиц, обучение пройдут около 250 украинских военных: одни будут учиться управлять танками, а другие - их ремонту и обслуживанию", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что учебные танки не будут переданы Украине для использования против России. Для этой цели в США модернизируется 31 боевой танк M1A1, которые будут отправлены на передовую, когда будут готовы. Как сообщает агентство, официальное заявление о подготовке обучения на танках Abrams будет сделано в пятницу.
Ранее в этом месяце в Пентагоне заявили о намерении поставить Украине танки Abrams до конца года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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