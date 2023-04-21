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В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат - РИА Новости, 21.04.2023
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12:52 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/vospitatel-1866874746.html
В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат
В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат - РИА Новости, 21.04.2023
В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат
Находчивая мать воспитанника детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре записала, как в учреждении общаются с малышами, после чего воспитательницу уволили, а... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:52
2023-04-21T12:52
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 21 апр - РИА Новости. Находчивая мать воспитанника детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре записала, как в учреждении общаются с малышами, после чего воспитательницу уволили, а директору вынесли выговор, сообщил РИА Новости представитель администрации мэрии города Иван Лаврентьев. В соцсетях, в том числе в телеграм-канале Amur Mash, стала распространяться информация, что в детсаду №120 "Солнышко" мать малыша, не желающего посещать учреждение, подложила в кабинку диктофон, который записывал в течение дня. На аудио воспитатель допускает мат, грубит, реагирует агрессивно на плач детей и резко им отвечает. "Управлением образования города проведена проверка по заявлению гражданки совместно с администрацией детсада. Она написала заявление и приложила аудиофайл. В результате все описанные факты подтвердились. Управлением образованием принято решение сделать замечание директору детского сада по поводу того, что утерян контроль за педагогическим процессом. Также выговор вынесен его заместителю, которая занимается учебно-воспитательной работой. С воспитателем группы расторгнут трудовой договор. Младшему воспитателю вынесен выговор", - рассказал Лаврентьев. Он сообщил также, что управление образования города направило женщине, чей ребенок ходит в детсад, официальный ответ с информацией о проведенной проверке, ей принесены извинения. Как сообщили агентству в прокуратуре региона, надзорное ведомство Комсомольска-на-Амуре проводит проверку инцидента, в ходе которой "будет дана оценка деятельности должностных лиц дошкольного учреждения".
https://ria.ru/20230320/vospitatel-1859067730.html
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комсомольск-на-амуре, происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат

В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат в присутствии детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАБАРОВСК, 21 апр - РИА Новости. Находчивая мать воспитанника детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре записала, как в учреждении общаются с малышами, после чего воспитательницу уволили, а директору вынесли выговор, сообщил РИА Новости представитель администрации мэрии города Иван Лаврентьев.
В соцсетях, в том числе в телеграм-канале Amur Mash, стала распространяться информация, что в детсаду №120 "Солнышко" мать малыша, не желающего посещать учреждение, подложила в кабинку диктофон, который записывал в течение дня. На аудио воспитатель допускает мат, грубит, реагирует агрессивно на плач детей и резко им отвечает.
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"Управлением образования города проведена проверка по заявлению гражданки совместно с администрацией детсада. Она написала заявление и приложила аудиофайл. В результате все описанные факты подтвердились. Управлением образованием принято решение сделать замечание директору детского сада по поводу того, что утерян контроль за педагогическим процессом. Также выговор вынесен его заместителю, которая занимается учебно-воспитательной работой. С воспитателем группы расторгнут трудовой договор. Младшему воспитателю вынесен выговор", - рассказал Лаврентьев.
Он сообщил также, что управление образования города направило женщине, чей ребенок ходит в детсад, официальный ответ с информацией о проведенной проверке, ей принесены извинения.
Как сообщили агентству в прокуратуре региона, надзорное ведомство Комсомольска-на-Амуре проводит проверку инцидента, в ходе которой "будет дана оценка деятельности должностных лиц дошкольного учреждения".
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