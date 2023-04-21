https://ria.ru/20230421/vospitatel-1866874746.html

В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат

В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат - РИА Новости, 21.04.2023

В Комсомольске-на-Амуре воспитательницу детсада уволили за мат

Находчивая мать воспитанника детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре записала, как в учреждении общаются с малышами, после чего воспитательницу уволили, а... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:52

2023-04-21T12:52

2023-04-21T12:52

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 21 апр - РИА Новости. Находчивая мать воспитанника детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре записала, как в учреждении общаются с малышами, после чего воспитательницу уволили, а директору вынесли выговор, сообщил РИА Новости представитель администрации мэрии города Иван Лаврентьев. В соцсетях, в том числе в телеграм-канале Amur Mash, стала распространяться информация, что в детсаду №120 "Солнышко" мать малыша, не желающего посещать учреждение, подложила в кабинку диктофон, который записывал в течение дня. На аудио воспитатель допускает мат, грубит, реагирует агрессивно на плач детей и резко им отвечает. "Управлением образования города проведена проверка по заявлению гражданки совместно с администрацией детсада. Она написала заявление и приложила аудиофайл. В результате все описанные факты подтвердились. Управлением образованием принято решение сделать замечание директору детского сада по поводу того, что утерян контроль за педагогическим процессом. Также выговор вынесен его заместителю, которая занимается учебно-воспитательной работой. С воспитателем группы расторгнут трудовой договор. Младшему воспитателю вынесен выговор", - рассказал Лаврентьев. Он сообщил также, что управление образования города направило женщине, чей ребенок ходит в детсад, официальный ответ с информацией о проведенной проверке, ей принесены извинения. Как сообщили агентству в прокуратуре региона, надзорное ведомство Комсомольска-на-Амуре проводит проверку инцидента, в ходе которой "будет дана оценка деятельности должностных лиц дошкольного учреждения".

https://ria.ru/20230320/vospitatel-1859067730.html

https://ria.ru/20221214/delo-1838519698.html

комсомольск-на-амуре

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

комсомольск-на-амуре, происшествия