https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866993390.html

Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ

Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2023

Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ

Количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ организовать возможное контрнаступление, пишет газета The New... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:26

2023-04-21T19:26

2023-04-21T22:07

специальная военная операция на украине

украина

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сша

сергей лавров

дмитрий песков

пентагон

нато

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ организовать возможное контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона. "Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления", — говорится в публикации.Издание приводит просочившиеся данные Министерства обороны США, согласно которым для предстоящего продвижения украинской армии понадобятся 253 танка. В конце февраля киевским властям пообещали передать 200 военных машин, из которых только 60 — западного производства. Остальные 140 моделей — отремонтированные танки советских времен, уточняется в материале.Газета также опубликовала информацию об оснащенности ВСУ артиллерией. По состоянию на 1 марта Украина имела в наличии менее десяти тысяч американских 155-миллиметровых снарядов, которые должны были "закончиться за несколько дней". В течение следующих 12 дней американцы доставили еще 30 тысяч боеприпасов.Как утверждается в статье, по мнению производителей снарядов в США и Европе, потребуются годы, чтобы "удовлетворить необъятный спрос со стороны Украины". Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего киевского режима изменился после публикации утекших секретных материалов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html

https://ria.ru/20230420/nastuplenie-1866529363.html

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, в мире, европа, вооруженные силы украины