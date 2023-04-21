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Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 21.04.2023 (обновлено: 22:07 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866993390.html
Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ
Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2023
Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ
Количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ организовать возможное контрнаступление, пишет газета The New... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:26
2023-04-21T22:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
пентагон
нато
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ организовать возможное контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона. "Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления", — говорится в публикации.Издание приводит просочившиеся данные Министерства обороны США, согласно которым для предстоящего продвижения украинской армии понадобятся 253 танка. В конце февраля киевским властям пообещали передать 200 военных машин, из которых только 60 — западного производства. Остальные 140 моделей — отремонтированные танки советских времен, уточняется в материале.Газета также опубликовала информацию об оснащенности ВСУ артиллерией. По состоянию на 1 марта Украина имела в наличии менее десяти тысяч американских 155-миллиметровых снарядов, которые должны были "закончиться за несколько дней". В течение следующих 12 дней американцы доставили еще 30 тысяч боеприпасов.Как утверждается в статье, по мнению производителей снарядов в США и Европе, потребуются годы, чтобы "удовлетворить необъятный спрос со стороны Украины". Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего киевского режима изменился после публикации утекших секретных материалов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html
https://ria.ru/20230420/nastuplenie-1866529363.html
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, в мире, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, В мире, Европа, Вооруженные силы Украины
Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ

NYT: Украине не хватит западных танков и другого оружия для возможного контрнаступления

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ организовать возможное контрнаступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.
"Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления", — говорится в публикации.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.

Издание приводит просочившиеся данные Министерства обороны США, согласно которым для предстоящего продвижения украинской армии понадобятся 253 танка.
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В конце февраля киевским властям пообещали передать 200 военных машин, из которых только 60 — западного производства. Остальные 140 моделей — отремонтированные танки советских времен, уточняется в материале.
Газета также опубликовала информацию об оснащенности ВСУ артиллерией. По состоянию на 1 марта Украина имела в наличии менее десяти тысяч американских 155-миллиметровых снарядов, которые должны были "закончиться за несколько дней". В течение следующих 12 дней американцы доставили еще 30 тысяч боеприпасов.
Как утверждается в статье, по мнению производителей снарядов в США и Европе, потребуются годы, чтобы "удовлетворить необъятный спрос со стороны Украины".
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Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего киевского режима изменился после публикации утекших секретных материалов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковПентагонНАТОВ миреЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
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