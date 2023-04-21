https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866978052.html

МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией

МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией - РИА Новости, 21.04.2023

МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией

Наращивание ракетных вооружений США и союзниками нацелено на достижение глобального превосходства над Россией и Китаем, заявил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:16

2023-04-21T18:16

2023-04-21T18:16

россия

сша

китай

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наращивание ракетных вооружений США и союзниками нацелено на достижение глобального превосходства над Россией и Китаем, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков. "Наращивание вооружений, прежде всего ракетных, США и их союзниками, нацелено на достижение глобального превосходства над потенциальными "соперниками" - Китаем и Россией. Уже явно прослеживаются два вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром - европейский и азиатский", - заявил Машков в интервью изданию "Международная жизнь".

https://ria.ru/20230419/konflikty-1866369135.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, китай, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)