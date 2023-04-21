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МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией
МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией - РИА Новости, 21.04.2023
МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией
Наращивание ракетных вооружений США и союзниками нацелено на достижение глобального превосходства над Россией и Китаем, заявил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:16
2023-04-21T18:16
2023-04-21T18:16
россия
сша
китай
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наращивание ракетных вооружений США и союзниками нацелено на достижение глобального превосходства над Россией и Китаем, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков. "Наращивание вооружений, прежде всего ракетных, США и их союзниками, нацелено на достижение глобального превосходства над потенциальными "соперниками" - Китаем и Россией. Уже явно прослеживаются два вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром - европейский и азиатский", - заявил Машков в интервью изданию "Международная жизнь".
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россия, сша, китай, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
Россия, США, Китай, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)
МИД: увеличение ракетных вооружений США нацелено на главенство над Россией
МИД: наращивание ракетных вооружений США нацелено на превосходство над Россией и Китаем