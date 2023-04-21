https://ria.ru/20230421/volodin-1866935114.html

Володин встретился со спикером парламента Непала

Володин встретился со спикером парламента Непала - РИА Новости, 21.04.2023

Володин встретился со спикером парламента Непала

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной выразил... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:51

2023-04-21T15:51

2023-04-21T17:11

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной выразил благодарность за неприсоединение страны к антироссийским санкциям, политики также обсудили развитие межпарламентских отношений и вопросы экономического сотрудничества двух стран.Володин в пятницу встретился со спикером Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной, обсуждались вопросы развития межпарламентского диалога, расширение экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества, сообщила пресс-служба Думы."Несмотря на давление, Непал не присоединился к антироссийским санкциям в финансово-экономической сфере. Ценим доброе отношение к Российской Федерации и интерес к развитию сотрудничества", — добавил он.Володин отметил, что необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения с Непалом и добавил, что "будущее есть только у народов суверенных государств". Спикер ГД подчеркнул, что Непал уважает свою историю, бережно относится к культуре, вере, языку, а также проводит политику в интересах граждан своей страны.Он также поблагодарил коллег из Непала за поддержку позиции России на международных площадках, "в частности, за российскую резолюцию в ООН, осуждающую героизацию нацизма".Кроме того, председатель Госдумы РФ подчеркнул, что двусторонние контакты должны строиться "на принципах взаимного уважения, дружбы, невмешательства во внутренние дела суверенных государств"."Первым общим мероприятием может стать выставка в Государственной Думе, посвященная Непалу, сказал председатель ГД", - указывается там.Володин также принял приглашение спикера парламента Непала посетить страну с официальным визитом.

https://ria.ru/20230406/nepal-1863363462.html

https://ria.ru/20230420/deyatelnost-1866515421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, непал, вячеслав володин, петр толстой, госдума рф, оон, в мире