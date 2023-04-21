https://ria.ru/20230421/volodin-1866935114.html
Володин встретился со спикером парламента Непала
Володин встретился со спикером парламента Непала - РИА Новости, 21.04.2023
Володин встретился со спикером парламента Непала
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной выразил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:51
2023-04-21T15:51
2023-04-21T17:11
россия
непал
вячеслав володин
петр толстой
госдума рф
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866929988_0:173:2931:1822_1920x0_80_0_0_6658659e1d1363a39e7df979746d608b.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной выразил благодарность за неприсоединение страны к антироссийским санкциям, политики также обсудили развитие межпарламентских отношений и вопросы экономического сотрудничества двух стран.Володин в пятницу встретился со спикером Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной, обсуждались вопросы развития межпарламентского диалога, расширение экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества, сообщила пресс-служба Думы."Несмотря на давление, Непал не присоединился к антироссийским санкциям в финансово-экономической сфере. Ценим доброе отношение к Российской Федерации и интерес к развитию сотрудничества", — добавил он.Володин отметил, что необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения с Непалом и добавил, что "будущее есть только у народов суверенных государств". Спикер ГД подчеркнул, что Непал уважает свою историю, бережно относится к культуре, вере, языку, а также проводит политику в интересах граждан своей страны.Он также поблагодарил коллег из Непала за поддержку позиции России на международных площадках, "в частности, за российскую резолюцию в ООН, осуждающую героизацию нацизма".Кроме того, председатель Госдумы РФ подчеркнул, что двусторонние контакты должны строиться "на принципах взаимного уважения, дружбы, невмешательства во внутренние дела суверенных государств"."Первым общим мероприятием может стать выставка в Государственной Думе, посвященная Непалу, сказал председатель ГД", - указывается там.Володин также принял приглашение спикера парламента Непала посетить страну с официальным визитом.
https://ria.ru/20230406/nepal-1863363462.html
https://ria.ru/20230420/deyatelnost-1866515421.html
россия
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866929988_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc424dde5fa74f94ea4c6d2da65ac935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, непал, вячеслав володин, петр толстой, госдума рф, оон, в мире
Россия, Непал, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Госдума РФ, ООН, В мире
Володин встретился со спикером парламента Непала
Володин поблагодарил спикера парламента Непала за неприсоединение к санкциям
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече
с председателем Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной выразил благодарность за неприсоединение страны к антироссийским санкциям, политики также обсудили развитие межпарламентских отношений и вопросы экономического сотрудничества двух стран.
Володин в пятницу встретился со спикером Национального собрания Федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной, обсуждались вопросы развития межпарламентского диалога, расширение экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества, сообщила пресс-служба Думы.
Непал рассчитывает на обмены визитами с Россией, заявил посол
"Несмотря на давление, Непал не присоединился к антироссийским санкциям в финансово-экономической сфере. Ценим доброе отношение к Российской Федерации и интерес к развитию сотрудничества", — добавил он.
Володин отметил, что необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения с Непалом и добавил, что "будущее есть только у народов суверенных государств". Спикер ГД подчеркнул, что Непал уважает свою историю, бережно относится к культуре, вере, языку, а также проводит политику в интересах граждан своей страны.
Он также поблагодарил коллег из Непала за поддержку позиции России на международных площадках, "в частности, за российскую резолюцию в ООН, осуждающую героизацию нацизма".
Кроме того, председатель Госдумы РФ подчеркнул, что двусторонние контакты должны строиться "на принципах взаимного уважения, дружбы, невмешательства во внутренние дела суверенных государств".
"Первым общим мероприятием может стать выставка в Государственной Думе, посвященная Непалу, сказал председатель ГД", - указывается там.
Володин также принял приглашение спикера парламента Непала посетить страну с официальным визитом.
Посол России и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации