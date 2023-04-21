https://ria.ru/20230421/voenkomaty-1866872112.html
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2023
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:55
россия
дмитрий песков
общество
армия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что о фактах вручения повесток студентам в пятницу ему ничего не известно.Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки."Мы с вами знаем, что сейчас идёт работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно об этим фактах (вручения повесток студентам) мне ничего не известно", - сказал Песков.Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html
https://ria.ru/20230420/povestki-1866614123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, общество, армия
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Армия
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в России совершенствуют всю систему работы военкоматов
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что о фактах вручения повесток студентам в пятницу ему ничего не известно.
Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы
раздают повестки.
Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве
"Мы с вами знаем, что сейчас идёт работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно об этим фактах (вручения повесток студентам) мне ничего не известно", - сказал Песков.
Ранее глава комиссии Госдумы
по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев
сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру
по признанию издания Doxa экстремистским.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин
подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
В Санкт-Петербурге начали тестовую рассылку повесток через "Госуслуги"
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев
в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.