https://ria.ru/20230421/voenkomaty-1866872112.html

В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков

В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2023

В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков

В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:44

2023-04-21T12:44

2023-04-21T12:55

россия

дмитрий песков

общество

армия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что о фактах вручения повесток студентам в пятницу ему ничего не известно.Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки."Мы с вами знаем, что сейчас идёт работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно об этим фактах (вручения повесток студентам) мне ничего не известно", - сказал Песков.Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html

https://ria.ru/20230420/povestki-1866614123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, общество, армия