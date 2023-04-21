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В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2023
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12:44 21.04.2023 (обновлено: 12:55 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/voenkomaty-1866872112.html
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2023
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:55
россия
дмитрий песков
общество
армия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что о фактах вручения повесток студентам в пятницу ему ничего не известно.Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки."Мы с вами знаем, что сейчас идёт работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно об этим фактах (вручения повесток студентам) мне ничего не известно", - сказал Песков.Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html
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россия, дмитрий песков, общество, армия
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Армия
В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: в России совершенствуют всю систему работы военкоматов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПризывная комиссия в Чертановском военном комиссариате Москвы
Призывная комиссия в Чертановском военном комиссариате Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Призывная комиссия в Чертановском военном комиссариате Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России совершенствуют всю систему работы военкоматов, что связано с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что о фактах вручения повесток студентам в пятницу ему ничего не известно.
Ранее российский студенческий общественно-политический журнал Doxa опубликовал материал, в котором говорится, что студентам МГУ в пятницу на юго-западе Москвы раздают повестки.
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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17 апреля, 18:07
"Мы с вами знаем, что сейчас идёт работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно об этим фактах (вручения повесток студентам) мне ничего не известно", - сказал Песков.
Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру по признанию издания Doxa экстремистским.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
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Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
РоссияДмитрий ПесковОбществоАрмия
 
 
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