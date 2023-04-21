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Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов - РИА Новости, 21.04.2023
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов
Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:52
2023-04-21T10:52
2023-04-21T12:49
происшествия
экология в россии
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова. "Готовы результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое. Как мы ранее отмечали, опасности для населения нет. Это обычный гербицид или, как говорят, протравитель семян", — написала она.В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что вода уже перестала быть красной.На водоемы с ярко-красной водой с резким химическим запахом местные жители пожаловались в соцсетях неделю назад. В региональном управлении Экоохотнадзора подтвердили, что выявили два факта разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков.
https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, экология в россии, белгородская область
Происшествия, Экология в России, Белгородская область
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов
Водоемы в двух районах Белгородской области окрасились в красный цвет из-за гербицидов
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости.
Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте"
глава Красногвардейского района Анна Куташова.
"Готовы результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое. Как мы ранее отмечали, опасности для населения нет. Это обычный гербицид или, как говорят, протравитель семян", — написала она.
В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что вода уже перестала быть красной.
На водоемы с ярко-красной водой с резким химическим запахом местные жители пожаловались в соцсетях неделю назад. В региональном управлении Экоохотнадзора подтвердили, что выявили два факта разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков.
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