https://ria.ru/20230421/vodoemy-1866827887.html

Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов

Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов - РИА Новости, 21.04.2023

Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов

Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:52

2023-04-21T10:52

2023-04-21T12:49

происшествия

экология в россии

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова. "Готовы результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое. Как мы ранее отмечали, опасности для населения нет. Это обычный гербицид или, как говорят, протравитель семян", — написала она.В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что вода уже перестала быть красной.На водоемы с ярко-красной водой с резким химическим запахом местные жители пожаловались в соцсетях неделю назад. В региональном управлении Экоохотнадзора подтвердили, что выявили два факта разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков.

https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html

белгородская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, экология в россии, белгородская область