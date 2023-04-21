Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 21.04.2023 (обновлено: 12:49 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vodoemy-1866827887.html
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов - РИА Новости, 21.04.2023
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов
Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:52
2023-04-21T12:49
происшествия
экология в россии
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866826427_0:265:960:805_1920x0_80_0_0_ddc190f3e4ebceb53cb332873bbea9d0.jpg
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова. "Готовы результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое. Как мы ранее отмечали, опасности для населения нет. Это обычный гербицид или, как говорят, протравитель семян", — написала она.В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что вода уже перестала быть красной.На водоемы с ярко-красной водой с резким химическим запахом местные жители пожаловались в соцсетях неделю назад. В региональном управлении Экоохотнадзора подтвердили, что выявили два факта разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков.
https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866826427_0:223:960:943_1920x0_80_0_0_389815b9f77437f46336e5445152786b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, экология в россии, белгородская область
Происшествия, Экология в России, Белгородская область
Белгородские власти объяснили причину покраснения водоемов

Водоемы в двух районах Белгородской области окрасились в красный цвет из-за гербицидов

© Фото : страница Главы администрации Красногвардейского района во ВКонтактеКрасный водоем в Красногвардейском районе Белгородской области
Красный водоем в Красногвардейском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : страница Главы администрации Красногвардейского района во ВКонтакте
Красный водоем в Красногвардейском районе Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Причиной покраснения воды в водоемах в Белгородской области стал обычный гербицид, сообщила в соцсети "ВКонтакте" глава Красногвардейского района Анна Куташова.
"Готовы результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое. Как мы ранее отмечали, опасности для населения нет. Это обычный гербицид или, как говорят, протравитель семян", — написала она.
В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что вода уже перестала быть красной.
На водоемы с ярко-красной водой с резким химическим запахом местные жители пожаловались в соцсетях неделю назад. В региональном управлении Экоохотнадзора подтвердили, что выявили два факта разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков.
Подсолнухи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей
20 февраля, 09:00
 
ПроисшествияЭкология в РоссииБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала