Рейтинг@Mail.ru
Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 21.04.2023 (обновлено: 06:16 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vino-1866785786.html
Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды
Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды - РИА Новости, 21.04.2023
Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды
Выбирая вино для готовки, лучше ориентироваться на уже знакомые и не отдавать предпочтения дорогим вариантам, чтобы избежать разочарования, рассказала РИА... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T06:15
2023-04-21T06:16
общество
олеся буняева
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824831612_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_7ffd0353ab84d84357322e1e6e0774ee.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выбирая вино для готовки, лучше ориентироваться на уже знакомые и не отдавать предпочтения дорогим вариантам, чтобы избежать разочарования, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Здесь будет уместно правило: использовать в приготовлении то вино, которым бы вы наполнили свой бокал. Говоря о стоимости вина, лучше взять то, чему вы доверяете и пробовали, но не самое дорогостоящее. Это поможет избежать разочарований после приготовления", - полагает она. При этом если в составе блюда есть белое вино, то выбирать стоит сухие варианты кислотных сортов, без выдержки в бочке, такие как Совиньон Блан, Пино Гриджио, Рислинг. А используя красное, предпочтительнее выбирать напиток средней плотности с умеренными танинами. "Если блюдо мясное, то можно взять более танинное, например, Каберне Совиньон", - уточняет Буняева. В свою очередь, для соусов или для выпечки стоит предпочесть более лёгкие, неплотные виды, такие как Пино-Нуар. Однако для приготовления десертов лучше подойдут сладкие вина, такие как, например, Мускат. "Есть также рецепты, в названии которых указывается принадлежность к региону. Вино следует выбрать соответствущее, чтобы соблюсти традиции и получить в итоге желаемое", - резюмировала эксперт.
https://ria.ru/20230411/vino-1864565363.html
https://ria.ru/20230320/vino-1859326812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824831612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a79eeeb4f4a171b2f4b8ec69a407a7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олеся буняева, роскачество
Общество, Олеся Буняева, Роскачество
Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды

Роскачество: лучше использовать знакомые вина для готовки, чтобы избежать разочарования

© Фото : Freepik/KamranAydinovБокалы с белым и красным вином
Бокалы с белым и красным вином - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Бокалы с белым и красным вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выбирая вино для готовки, лучше ориентироваться на уже знакомые и не отдавать предпочтения дорогим вариантам, чтобы избежать разочарования, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"Здесь будет уместно правило: использовать в приготовлении то вино, которым бы вы наполнили свой бокал. Говоря о стоимости вина, лучше взять то, чему вы доверяете и пробовали, но не самое дорогостоящее. Это поможет избежать разочарований после приготовления", - полагает она.
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов
11 апреля, 17:05
При этом если в составе блюда есть белое вино, то выбирать стоит сухие варианты кислотных сортов, без выдержки в бочке, такие как Совиньон Блан, Пино Гриджио, Рислинг. А используя красное, предпочтительнее выбирать напиток средней плотности с умеренными танинами. "Если блюдо мясное, то можно взять более танинное, например, Каберне Совиньон", - уточняет Буняева.
В свою очередь, для соусов или для выпечки стоит предпочесть более лёгкие, неплотные виды, такие как Пино-Нуар. Однако для приготовления десертов лучше подойдут сладкие вина, такие как, например, Мускат.
"Есть также рецепты, в названии которых указывается принадлежность к региону. Вино следует выбрать соответствущее, чтобы соблюсти традиции и получить в итоге желаемое", - резюмировала эксперт.
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР
20 марта, 23:54
 
ОбществоОлеся БуняеваРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала