https://ria.ru/20230421/vino-1866785786.html

Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды

Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды - РИА Новости, 21.04.2023

Роскачество дало советы по использованию вина для приготовления еды

Выбирая вино для готовки, лучше ориентироваться на уже знакомые и не отдавать предпочтения дорогим вариантам, чтобы избежать разочарования, рассказала РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:15

2023-04-21T06:15

2023-04-21T06:16

общество

олеся буняева

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824831612_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_7ffd0353ab84d84357322e1e6e0774ee.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выбирая вино для готовки, лучше ориентироваться на уже знакомые и не отдавать предпочтения дорогим вариантам, чтобы избежать разочарования, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Здесь будет уместно правило: использовать в приготовлении то вино, которым бы вы наполнили свой бокал. Говоря о стоимости вина, лучше взять то, чему вы доверяете и пробовали, но не самое дорогостоящее. Это поможет избежать разочарований после приготовления", - полагает она. При этом если в составе блюда есть белое вино, то выбирать стоит сухие варианты кислотных сортов, без выдержки в бочке, такие как Совиньон Блан, Пино Гриджио, Рислинг. А используя красное, предпочтительнее выбирать напиток средней плотности с умеренными танинами. "Если блюдо мясное, то можно взять более танинное, например, Каберне Совиньон", - уточняет Буняева. В свою очередь, для соусов или для выпечки стоит предпочесть более лёгкие, неплотные виды, такие как Пино-Нуар. Однако для приготовления десертов лучше подойдут сладкие вина, такие как, например, Мускат. "Есть также рецепты, в названии которых указывается принадлежность к региону. Вино следует выбрать соответствущее, чтобы соблюсти традиции и получить в итоге желаемое", - резюмировала эксперт.

https://ria.ru/20230411/vino-1864565363.html

https://ria.ru/20230320/vino-1859326812.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, олеся буняева, роскачество