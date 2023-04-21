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Новым вице-премьером Великобритании назначен Оливер Дауден

Новым вице-премьером Великобритании назначен Оливер Дауден - РИА Новости, 21.04.2023

Новым вице-премьером Великобритании назначен Оливер Дауден

Канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден стал новым вице-премьером Британии после отставки обвиняемого в неподобающем поведении главы минюста и... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:16

2023-04-21T16:16

2023-04-21T17:05

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден стал новым вице-премьером Британии после отставки обвиняемого в неподобающем поведении главы минюста и вице-премьера Доминика Рааба, сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра Риши Сунака."Канцлер герцогства Ланкастерского достопочтенный Оливер Дауден… был назначен заместителем премьер-министра", - говорится в заявлении офиса премьера на сайте правительства страны.Ранее телеканал Sky News сообщал, что Риши Сунак получил отчет по расследованию обвинений британского вице-премьера и главы минюста Доминика Рааба в неподобающем поведении и буллинге по отношению к сотрудникам. Первые обвинения в отношении Рааба стали появляться в ноябре 2022 года. Тогда же вице-премьер запросил проведение независимого расследования официальных жалоб, которых на тот момент было три.В январе 2023 года газета Guardian сообщала, что по меньшей мере 24 госслужащих подали жалобы на британского вице-премьера. Позднее Рааб пообещал уйти в отставку, если по результатам независимого расследования факты неподобающего поведения подтвердятся.До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния. Некоторые из них расплакались на встрече, и часть из них приняла предложение. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.

https://ria.ru/20230417/sunak-1865856596.html

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