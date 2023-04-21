https://ria.ru/20230421/vagner-1866902546.html
На Украине попросили YouTube прекратить интернет-деятельность "Вагнера"
На Украине попросили YouTube прекратить интернет-деятельность "Вагнера" - РИА Новости, 21.04.2023
На Украине попросили YouTube прекратить интернет-деятельность "Вагнера"
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале о том, что направил письмо исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:23
2023-04-21T14:23
2023-04-21T14:40
украина
youtube
в мире
чвк "вагнер"
tiktok
александр ткаченко (протоиерей)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале о том, что направил письмо исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой "прекратить интернет-деятельность" группы "Вагнер". "Обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой предпринять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", - написал он. Ткаченко утверждает, что через такие видеохостинги как TikTok и YouTube якобы происходит "популяризация" российских воинских объединений, в том числе группы "Вагнер". Группа "Вагнер" принимает активное участие в боях с украинскими войсками в ходе российской специальной военной операции. В середине апреля основатель группы Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится более 80% Артемовска. Этот город является важным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него много месяцев идут тяжелые бои. По словам Пригожина, которые 13 апреля привела его пресс-служба, бойцы "Вагнера" уничтожили уже 38 тысяч воюющих на стороне Киева, из них 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.
https://ria.ru/20230417/vagner-1865927292.html
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украина, youtube, в мире, чвк "вагнер", tiktok, александр ткаченко (протоиерей)
Украина, YouTube, В мире, ЧВК "Вагнер", TikTok, Александр Ткаченко (протоиерей)
На Украине попросили YouTube прекратить интернет-деятельность "Вагнера"
Минкультуры Украины попросило YouTube прекратить интернет-деятельность группы "Вагнер"