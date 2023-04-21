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Оператор дрона из группы "Вагнер" рассказал, почему проще работать ночью

Оператор дрона из группы "Вагнер" рассказал, почему проще работать ночью - РИА Новости, 21.04.2023

Оператор дрона из группы "Вагнер" рассказал, почему проще работать ночью

Использование тепловизора на тактическом дроне типа "Мавик" в ночных условиях значительно упрощает выявление позиций украинских снайперов и других огневых... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:12

2023-04-21T07:12

2023-04-21T08:49

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

горловка

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 апр — РИА Новости. Использование тепловизора на тактическом дроне типа "Мавик" в ночных условиях значительно упрощает выявление позиций украинских снайперов и других огневых точек, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Выявили противника, я сейчас взлетел. Веду наблюдение на этой территории для того, чтобы выявить его огневые точки и понять, куда он заходит или подходит. Работаем иногда ночью – с "тепляком" (тепловизионный прибор – ред.). С "тепляком" все вообще хорошо видно – видно снайперов, видно огневые точки противника. Он отображается в красном тепловом спектре на экране", - рассказал оператор дрона из группы "Вагнер", проводя корректировку ударов из артиллерии по позициям украинских военных. С его слов, в ночное время суток температура окружающей среды снижается, и это позволяет эффективней производить авиаразведку. "Вон, они стреляют. Видишь, вспышки видно, у них (украинских военных) там "контакт" (боестолкновение – ред.) с другим нашим взводом. Вот еще вылез один", - рассказал боец, обеспечивающий разведку наступающих подразделений в Артёмовске. Артёмовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

горловка

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"Видно снайперов, огневые точки противника" – оператор дрона об особенностях работы ночью Оператор дрона из группы "Вагнера" рассказал РИА Новости, что проще работать ночью: с тепловизором все хорошо видно - и снайперов, и огневые точки противника. На кадрах - как это выглядит. 2023-04-21T07:12 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, горловка, донбасс