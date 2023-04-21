https://ria.ru/20230421/uraza-bayram-1866843314.html

"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам

"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023

"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам

Правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Праздник Ураза-байрам в России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:49

2023-04-21T12:49

2023-04-21T12:49

фото

религия

религиозные праздники

россия

ураза-байрам

равиль гайнутдин

мечеть

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Правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Праздник Ураза-байрам в России — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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