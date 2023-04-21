"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр — один из двух главных праздников у мусульман.
Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр — один из двух главных праздников у мусульман.
Верующие с 23 марта соблюдали строгий месячный пост — Рамадан. Он заканчивается праздником разговения.
Верующие с 23 марта соблюдали строгий месячный пост — Рамадан. Он заканчивается праздником разговения.
В этот день снимаются все ограничения, которые действовали время поста.
В этот день снимаются все ограничения, которые действовали время поста.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.
Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата Ураза-байрама каждый год меняется. В 2023 году он наступил в ночь на 21 апреля.
Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата Ураза-байрама каждый год меняется. В 2023 году он наступил в ночь на 21 апреля.
В России праздник продлится три дня.
В Ураза-байрам верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.
В Ураза-байрам верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.
Друг друга поздравляют словами "Ид мубарак!", что в переводе означает "Благословенного праздника!".
Друг друга поздравляют словами "Ид мубарак!", что в переводе означает "Благословенного праздника!".
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
Немаловажной традицией является милостыня — закят аль-фитр. Подавать ее можно как деньгами, так и продуктами.
Немаловажной традицией является милостыня — закят аль-фитр. Подавать ее можно как деньгами, так и продуктами.
Собранную помощь мусульманские общины направляют нуждающимся в своей местности.
Собранную помощь мусульманские общины направляют нуждающимся в своей местности.
После молитвы все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу.
После молитвы все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу.
По торжественному случаю принято накрывать богатые столы.
По торжественному случаю принято накрывать богатые столы.
Ураза-байрам в Московской соборной мечети.