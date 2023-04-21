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"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
12:49 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/uraza-bayram-1866843314.html
"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам
"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам
Правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Праздник Ураза-байрам в России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:49
2023-04-21T12:49
фото
религия
религиозные праздники
россия
ураза-байрам
равиль гайнутдин
мечеть
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Правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Праздник Ураза-байрам в России — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, религиозные праздники, россия, ураза-байрам, равиль гайнутдин, мечеть, московская соборная мечеть
Фото, Религия, Религиозные праздники, Россия, Ураза-байрам, Равиль Гайнутдин, Мечеть, Московская соборная мечеть

"Благословенного праздника!" Мусульмане встретили Ураза-байрам

Читать ria.ru в
Правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Праздник Ураза-байрам в России — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр — один из двух главных праздников у мусульман.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам во Дворце культуры профсоюзов в Симферополе

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр — один из двух главных праздников у мусульман.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Верующие с 23 марта соблюдали строгий месячный пост — Рамадан. Он заканчивается праздником разговения.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Верующие с 23 марта соблюдали строгий месячный пост — Рамадан. Он заканчивается праздником разговения.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В этот день снимаются все ограничения, которые действовали время поста.

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул Шариф

В этот день снимаются все ограничения, которые действовали время поста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата Ураза-байрама каждый год меняется. В 2023 году он наступил в ночь на 21 апреля.

Верующие во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф

Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата Ураза-байрама каждый год меняется. В 2023 году он наступил в ночь на 21 апреля.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В России праздник продлится три дня.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

В России праздник продлится три дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Ураза-байрам верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

В Ураза-байрам верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Друг друга поздравляют словами "Ид мубарак!", что в переводе означает "Благословенного праздника!".

Верующие поздравляют друг друга в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф

Друг друга поздравляют словами "Ид мубарак!", что в переводе означает "Благословенного праздника!".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Немаловажной традицией является милостыня — закят аль-фитр. Подавать ее можно как деньгами, так и продуктами.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам во Дворце культуры профсоюзов в Симферополе

Немаловажной традицией является милостыня — закят аль-фитр. Подавать ее можно как деньгами, так и продуктами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Собранную помощь мусульманские общины направляют нуждающимся в своей местности.

Верующие в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф

Собранную помощь мусульманские общины направляют нуждающимся в своей местности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

После молитвы все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу.

Верующий на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

После молитвы все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По торжественному случаю принято накрывать богатые столы.

Верующая раздает сувениры в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф

По торжественному случаю принято накрывать богатые столы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14
 
РелигияФотоРелигиозные праздникиРоссияУраза-байрамРавиль ГайнутдинМечетьМосковская соборная мечеть
 
 
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