https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html

"Прогнивший корабль". В США нашли способ наказать Зеленского за обман

"Прогнивший корабль". В США нашли способ наказать Зеленского за обман - РИА Новости, 21.04.2023

"Прогнивший корабль". В США нашли способ наказать Зеленского за обман

Повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран, заявил бывший офицер разведки морской... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:59

2023-04-21T19:59

2023-04-21T22:09

в мире

украина

сша

европа

владимир зеленский

скотт риттер

евросоюз

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать: спустить его на воду и утопить", — отметил он.По словам военного, сейчас ЕС пытаются найти способ разрешить ситуацию с украинским зерном, стараясь при этом удовлетворить интересы обеих сторон. Тем не менее Риттер уверен, что это практически невозможно, так как коррупции в этой восточноевропейской стране нет конца и края.Западные страны только усугубляют ситуацию, делая вид, что киевский режим заслуживает доверия, пояснил он. Украина думает только о себе и своих интересах, поэтому Европе следует прекратить попытки поддержать президента Украины Владимира Зеленского, подытожил спикер.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html

https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html

украина

сша

европа

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, скотт риттер, евросоюз