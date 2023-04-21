https://ria.ru/20230421/ukraina-1866969306.html

Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ

Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ - РИА Новости, 21.04.2023

Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ

Поставляемые Киеву системы противовоздушной обороны важны в том числе и по той причине, что среди прочего призваны защищать находящиеся на Украине немецкие... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:43

2023-04-21T17:43

2023-04-21T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

борис писториус

нато

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Поставляемые Киеву системы противовоздушной обороны важны в том числе и по той причине, что среди прочего призваны защищать находящиеся на Украине немецкие танки, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи в формате "Рамштайн". В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине. "Мы помогаем (поставляемыми системами ПВО - ред.) также защищать наши танки, которые находятся там (на Украине) на задании, от угроз с воздуха", - сообщил Писториус после заседания в эфире немецких телеканалов. По его словам, у ПВО до сих пор главный приоритет в контексте поставок, об этом говорилось в рамках бесед с партнёрами по НАТО и представителями Киева. Берлин за прошедшие несколько недель поставил на Украину вторую систему ПВО IRIS-T и 16 единиц боеприпасов. Также в страну прибыли системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. В марте на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. С середины года ФРГ, Нидерланды и Дания начнут поставку 80 танков Leopard типа 1 A5 на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230421/medvedev-1866931021.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, борис писториус, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины