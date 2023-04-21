Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ
Министр обороны ФРГ Писториус: системы ПВО на Украине призваны защищать немецкие танки
© РИА Новости / Ina Fassbender Министр обороны Германии Борис Писториус на боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6
Министр обороны Германии Борис Писториус на боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Поставляемые Киеву системы противовоздушной обороны важны в том числе и по той причине, что среди прочего призваны защищать находящиеся на Украине немецкие танки, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи в формате "Рамштайн".
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине.
"Мы помогаем (поставляемыми системами ПВО - ред.) также защищать наши танки, которые находятся там (на Украине) на задании, от угроз с воздуха", - сообщил Писториус после заседания в эфире немецких телеканалов. По его словам, у ПВО до сих пор главный приоритет в контексте поставок, об этом говорилось в рамках бесед с партнёрами по НАТО и представителями Киева.
Берлин за прошедшие несколько недель поставил на Украину вторую систему ПВО IRIS-T и 16 единиц боеприпасов. Также в страну прибыли системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. В марте на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. С середины года ФРГ, Нидерланды и Дания начнут поставку 80 танков Leopard типа 1 A5 на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".