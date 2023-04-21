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Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866969306.html
Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ
Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ - РИА Новости, 21.04.2023
Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ
Поставляемые Киеву системы противовоздушной обороны важны в том числе и по той причине, что среди прочего призваны защищать находящиеся на Украине немецкие... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:43
2023-04-21T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
борис писториус
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Поставляемые Киеву системы противовоздушной обороны важны в том числе и по той причине, что среди прочего призваны защищать находящиеся на Украине немецкие танки, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи в формате "Рамштайн". В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине. "Мы помогаем (поставляемыми системами ПВО - ред.) также защищать наши танки, которые находятся там (на Украине) на задании, от угроз с воздуха", - сообщил Писториус после заседания в эфире немецких телеканалов. По его словам, у ПВО до сих пор главный приоритет в контексте поставок, об этом говорилось в рамках бесед с партнёрами по НАТО и представителями Киева. Берлин за прошедшие несколько недель поставил на Украину вторую систему ПВО IRIS-T и 16 единиц боеприпасов. Также в страну прибыли системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. В марте на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. С середины года ФРГ, Нидерланды и Дания начнут поставку 80 танков Leopard типа 1 A5 на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230421/medvedev-1866931021.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Системы ПВО на Украине защищают немецкие танки, заявил министр обороны ФРГ

Министр обороны ФРГ Писториус: системы ПВО на Украине призваны защищать немецкие танки

© РИА Новости / Ina Fassbender Министр обороны Германии Борис Писториус на боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6
Министр обороны Германии Борис Писториус на боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Ina Fassbender
Министр обороны Германии Борис Писториус на боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Поставляемые Киеву системы противовоздушной обороны важны в том числе и по той причине, что среди прочего призваны защищать находящиеся на Украине немецкие танки, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи в формате "Рамштайн".
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине.
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"Мы помогаем (поставляемыми системами ПВО - ред.) также защищать наши танки, которые находятся там (на Украине) на задании, от угроз с воздуха", - сообщил Писториус после заседания в эфире немецких телеканалов. По его словам, у ПВО до сих пор главный приоритет в контексте поставок, об этом говорилось в рамках бесед с партнёрами по НАТО и представителями Киева.
Берлин за прошедшие несколько недель поставил на Украину вторую систему ПВО IRIS-T и 16 единиц боеприпасов. Также в страну прибыли системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. В марте на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. С середины года ФРГ, Нидерланды и Дания начнут поставку 80 танков Leopard типа 1 A5 на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБорис ПисториусНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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