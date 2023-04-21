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Посол Украины в Турции призвал страну искать альтернативу зерновой сделке - РИА Новости, 21.04.2023
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17:30 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866964220.html
Посол Украины в Турции призвал страну искать альтернативу зерновой сделке
Посол Украины в Турции призвал страну искать альтернативу зерновой сделке - РИА Новости, 21.04.2023
Посол Украины в Турции призвал страну искать альтернативу зерновой сделке
Украине следует уже сейчас разработать альтернативные варианты доставки зерна на случай блокирования "зернового коридора" по Черному морю, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:30
2023-04-21T17:30
экономика
украина
турция
россия
василий боднар
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украине следует уже сейчас разработать альтернативные варианты доставки зерна на случай блокирования "зернового коридора" по Черному морю, заявил в пятницу украинский посол в Турции Василий Боднар. "Нам нужно думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать зерновое соглашение 18 мая... Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут суда и пойдут ли они, если россияне будут создавать препятствия или блокировать саму инициативу", - приводит слова Бондара издание "Укринформ". По словам дипломата, Киеву нужно учитывать внутреннюю ситуацию в Турции, в частности, предстоящие президентские и парламентские выборы, а также перспективы развития ситуации с зерновой сделкой. Он предположил, что все эти варианты уже просчитываются и прописываются в плане действий на случай непредвиденной ситуации. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230420/postavki-1866741406.html
https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html
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экономика, украина, турция, россия, василий боднар, оон, зерновая сделка
Экономика, Украина, Турция, Россия, Василий Боднар, ООН, Зерновая сделка
Посол Украины в Турции призвал страну искать альтернативу зерновой сделке

Посол Украины Боднар: Киеву нужен запасной вариант, если "зерновой коридор" заблокируют

© Фото : МЗС УкраїниВасилий Боднар
Василий Боднар - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : МЗС України
Василий Боднар. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украине следует уже сейчас разработать альтернативные варианты доставки зерна на случай блокирования "зернового коридора" по Черному морю, заявил в пятницу украинский посол в Турции Василий Боднар.
"Нам нужно думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать зерновое соглашение 18 мая... Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут суда и пойдут ли они, если россияне будут создавать препятствия или блокировать саму инициативу", - приводит слова Бондара издание "Укринформ".
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По словам дипломата, Киеву нужно учитывать внутреннюю ситуацию в Турции, в частности, предстоящие президентские и парламентские выборы, а также перспективы развития ситуации с зерновой сделкой. Он предположил, что все эти варианты уже просчитываются и прописываются в плане действий на случай непредвиденной ситуации.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
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ЭкономикаУкраинаТурцияРоссияВасилий БоднарООНЗерновая сделка
 
 
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