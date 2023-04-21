Посол Украины в Турции призвал страну искать альтернативу зерновой сделке
Посол Украины Боднар: Киеву нужен запасной вариант, если "зерновой коридор" заблокируют
Василий Боднар. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украине следует уже сейчас разработать альтернативные варианты доставки зерна на случай блокирования "зернового коридора" по Черному морю, заявил в пятницу украинский посол в Турции Василий Боднар.
"Нам нужно думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать зерновое соглашение 18 мая... Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут суда и пойдут ли они, если россияне будут создавать препятствия или блокировать саму инициативу", - приводит слова Бондара издание "Укринформ".
По словам дипломата, Киеву нужно учитывать внутреннюю ситуацию в Турции, в частности, предстоящие президентские и парламентские выборы, а также перспективы развития ситуации с зерновой сделкой. Он предположил, что все эти варианты уже просчитываются и прописываются в плане действий на случай непредвиденной ситуации.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".