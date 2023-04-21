https://ria.ru/20230421/ukraina-1866962736.html

Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных

Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных - РИА Новости, 21.04.2023

Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных

В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:27

2023-04-21T17:27

2023-04-21T18:04

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны. "В общей сложности 14 тысяч украинских новобранцев уже вернулись из Великобритании, чтобы защищать свои дома. Они были обучены и оснащены для таких операций, как расчистка окопов, оказание первой помощи на поле боя, ознакомлены с правом вооруженных конфликтов, тактикой патрулирования и обучены (военным) действиям в сельской местности", - говорится в заявлении. Отмечается, к что концу этого года число обученных Великобританией украинских военных достигнет 20 тысяч человек. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато