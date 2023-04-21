Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных
Минобороны Великобритании: на Украину после подготовки суммарно вернулись 14 тысяч военных
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны.
"В общей сложности 14 тысяч украинских новобранцев уже вернулись из Великобритании, чтобы защищать свои дома. Они были обучены и оснащены для таких операций, как расчистка окопов, оказание первой помощи на поле боя, ознакомлены с правом вооруженных конфликтов, тактикой патрулирования и обучены (военным) действиям в сельской местности", - говорится в заявлении. Отмечается, к что концу этого года число обученных Великобританией украинских военных достигнет 20 тысяч человек.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.