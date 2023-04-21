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Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 21.04.2023 (обновлено: 18:04 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866962736.html
Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных
Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных - РИА Новости, 21.04.2023
Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных
В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:27
2023-04-21T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны. "В общей сложности 14 тысяч украинских новобранцев уже вернулись из Великобритании, чтобы защищать свои дома. Они были обучены и оснащены для таких операций, как расчистка окопов, оказание первой помощи на поле боя, ознакомлены с правом вооруженных конфликтов, тактикой патрулирования и обучены (военным) действиям в сельской местности", - говорится в заявлении. Отмечается, к что концу этого года число обученных Великобританией украинских военных достигнет 20 тысяч человек. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230421/podgotovka-1866936890.html
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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
Великобритания подготовила для Украины около 14 тысяч военных

Минобороны Великобритании: на Украину после подготовки суммарно вернулись 14 тысяч военных

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В общей сложности 14 тысяч украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Великобритании, говорится в заявлении британского министерства обороны.
"В общей сложности 14 тысяч украинских новобранцев уже вернулись из Великобритании, чтобы защищать свои дома. Они были обучены и оснащены для таких операций, как расчистка окопов, оказание первой помощи на поле боя, ознакомлены с правом вооруженных конфликтов, тактикой патрулирования и обучены (военным) действиям в сельской местности", - говорится в заявлении. Отмечается, к что концу этого года число обученных Великобританией украинских военных достигнет 20 тысяч человек.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Вчера, 15:56
 
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