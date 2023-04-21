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Зеленский провел ставку главнокомандующего - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866915524.html
Зеленский провел ставку главнокомандующего
Зеленский провел ставку главнокомандующего - РИА Новости, 21.04.2023
Зеленский провел ставку главнокомандующего
Зеленский провел ставку главнокомандующего, обсуждалось производство боеприпасов украинскими предприятиями и ситуация на фронте. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:01
2023-04-21T15:01
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
нато
дмитрий песков
украина
укроборонпром
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зеленский провел ставку главнокомандующего, обсуждалось производство боеприпасов украинскими предприятиями и ситуация на фронте. "На заседании ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта… Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120 - миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html
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россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, украина, укроборонпром, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, Украина, Укроборонпром, В мире
Зеленский провел ставку главнокомандующего

Зеленский провел ставку главнокомандующего и обсудил производство боеприпасов на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зеленский провел ставку главнокомандующего, обсуждалось производство боеприпасов украинскими предприятиями и ситуация на фронте.
"На заседании ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта… Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120 - миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровНАТОДмитрий ПесковУкраинаУкроборонпромВ мире
 
 
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