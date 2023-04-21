https://ria.ru/20230421/ukraina-1866915524.html

Зеленский провел ставку главнокомандующего

Зеленский провел ставку главнокомандующего - РИА Новости, 21.04.2023

Зеленский провел ставку главнокомандующего

Зеленский провел ставку главнокомандующего, обсуждалось производство боеприпасов украинскими предприятиями и ситуация на фронте. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:01

2023-04-21T15:01

2023-04-21T15:01

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

нато

дмитрий песков

украина

укроборонпром

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зеленский провел ставку главнокомандующего, обсуждалось производство боеприпасов украинскими предприятиями и ситуация на фронте. "На заседании ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта… Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120 - миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html

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россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, украина, укроборонпром, в мире