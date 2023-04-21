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"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 21.04.2023 (обновлено: 16:24 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866910148.html
"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны
"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны - РИА Новости, 21.04.2023
"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны
Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:45
2023-04-21T16:24
в мире
вооруженные силы украины
алексей резников
украина
донбасс
специальная военная операция на украине
игорь лопатенок
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ истребители."Было более дешевое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса. &lt;…&gt; Но хозяева марионеток не позволяют этого", — написал он.Соединенным Штатам нужна война, они хотят третьей мировой, добавил украинский режиссер. Игорь Лопатенок родился в Днепропетровске. В 2008 году переехал в США, а в 2014-м снял картину "Бойня на Майдане". Выступал исполнительным продюсером фильма "Сноуден".
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866841024.html
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в мире, вооруженные силы украины, алексей резников, украина, донбасс, игорь лопатенок, владимир путин, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, Украина, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Игорь Лопатенок, Владимир Путин, Россия
"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны

Режиссер Лопатенок осудил главу Минобороны Украины Резникова за призыв поставить самолеты

© Фото : предоставлено пресс-службой Игоря ЛопатенкаИгорь Лопатенок
Игорь Лопатенок - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Игоря Лопатенка
Игорь Лопатенок. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ истребители.
"Было более дешевое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса. <…> Но хозяева марионеток не позволяют этого", — написал он.
Соединенным Штатам нужна война, они хотят третьей мировой, добавил украинский режиссер.
Игорь Лопатенок родился в Днепропетровске. В 2008 году переехал в США, а в 2014-м снял картину "Бойня на Майдане". Выступал исполнительным продюсером фильма "Сноуден".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныАлексей РезниковУкраинаДонбассИгорь ЛопатенокВладимир ПутинРоссия
 
 
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