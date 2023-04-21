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"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны
"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны - РИА Новости, 21.04.2023
"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны
Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:45
2023-04-21T14:45
2023-04-21T16:24
в мире
вооруженные силы украины
алексей резников
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специальная военная операция на украине
игорь лопатенок
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ истребители."Было более дешевое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса. <…> Но хозяева марионеток не позволяют этого", — написал он.Соединенным Штатам нужна война, они хотят третьей мировой, добавил украинский режиссер. Игорь Лопатенок родился в Днепропетровске. В 2008 году переехал в США, а в 2014-м снял картину "Бойня на Майдане". Выступал исполнительным продюсером фильма "Сноуден".
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"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны
Режиссер Лопатенок осудил главу Минобороны Украины Резникова за призыв поставить самолеты