https://ria.ru/20230421/ukraina-1866910148.html

"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны

"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны - РИА Новости, 21.04.2023

"Хозяева не дают". Украинский режиссер поставил на место министра обороны

Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:45

2023-04-21T14:45

2023-04-21T16:24

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специальная военная операция на украине

игорь лопатенок

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова после обращения к Западу с просьбой поставить ВСУ истребители."Было более дешевое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса. <…> Но хозяева марионеток не позволяют этого", — написал он.Соединенным Штатам нужна война, они хотят третьей мировой, добавил украинский режиссер. Игорь Лопатенок родился в Днепропетровске. В 2008 году переехал в США, а в 2014-м снял картину "Бойня на Майдане". Выступал исполнительным продюсером фильма "Сноуден".

https://ria.ru/20230421/ukraina-1866841024.html

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в мире, вооруженные силы украины, алексей резников, украина, донбасс, игорь лопатенок, владимир путин, россия