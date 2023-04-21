Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества
Мелони: Италия продолжит помогать Украине, несмотря на уровень поддержки этого в обществе
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 21 апр – РИА Новости. Италия продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на уровень поддержки этой политики в обществе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.
"Это не тот вопрос, который может быть передан сиюминутному консенсусу, вызов значительно больше, и те, кто думает о процентах опросов, только открывают двери для подчинения агрессору", - заявила Мелони в интервью газете il Foglio.
"Мы окажем Украине всю необходимую помощь для осуществления права на самооборону, в соответствии с тем, что установлено Уставом ООН, в соответствии с тем, что диктует нам наша совесть как европейцам, как итальянцам, которые любят и защищают свободу", - добавила премьер. По ее словам, отдельные парламентарии "размахивают флагом абстрактного мира" и обвиняет "правительство в том, что оно втягивает Италию в конфликт, тратит деньги на оружие".
Согласно различным опросам, около половины итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину.
"Наша поддержка независимости Украины никогда не ослабнет, она всегда будет согласовываться с союзниками, в рамках многостороннего подхода", - подчеркнула премьер. В конце марта она также заверяла, что правительство Италии продолжит поддержку Украины без оглядки на собственные рейтинги и что отправка вооружений Киеву не отражается на налогах и пенсиях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.