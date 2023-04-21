https://ria.ru/20230421/ukraina-1866875436.html

Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества

Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества - РИА Новости, 21.04.2023

Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества

Италия продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на уровень поддержки этой политики в обществе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:55

2023-04-21T12:55

2023-04-21T12:55

специальная военная операция на украине

украина

италия

в мире

джорджа мелони

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Италия продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на уровень поддержки этой политики в обществе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. "Это не тот вопрос, который может быть передан сиюминутному консенсусу, вызов значительно больше, и те, кто думает о процентах опросов, только открывают двери для подчинения агрессору", - заявила Мелони в интервью газете il Foglio. "Мы окажем Украине всю необходимую помощь для осуществления права на самооборону, в соответствии с тем, что установлено Уставом ООН, в соответствии с тем, что диктует нам наша совесть как европейцам, как итальянцам, которые любят и защищают свободу", - добавила премьер. По ее словам, отдельные парламентарии "размахивают флагом абстрактного мира" и обвиняет "правительство в том, что оно втягивает Италию в конфликт, тратит деньги на оружие". Согласно различным опросам, около половины итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину. "Наша поддержка независимости Украины никогда не ослабнет, она всегда будет согласовываться с союзниками, в рамках многостороннего подхода", - подчеркнула премьер. В конце марта она также заверяла, что правительство Италии продолжит поддержку Украины без оглядки на собственные рейтинги и что отправка вооружений Киеву не отражается на налогах и пенсиях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230421/zabastovka-1866818159.html

https://ria.ru/20230420/nato-1866628740.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, италия, в мире, джорджа мелони, ситуация в днр и лнр