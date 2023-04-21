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Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866875436.html
Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества
Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества - РИА Новости, 21.04.2023
Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества
Италия продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на уровень поддержки этой политики в обществе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:55
2023-04-21T12:55
специальная военная операция на украине
украина
италия
в мире
джорджа мелони
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Италия продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на уровень поддержки этой политики в обществе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. "Это не тот вопрос, который может быть передан сиюминутному консенсусу, вызов значительно больше, и те, кто думает о процентах опросов, только открывают двери для подчинения агрессору", - заявила Мелони в интервью газете il Foglio. "Мы окажем Украине всю необходимую помощь для осуществления права на самооборону, в соответствии с тем, что установлено Уставом ООН, в соответствии с тем, что диктует нам наша совесть как европейцам, как итальянцам, которые любят и защищают свободу", - добавила премьер. По ее словам, отдельные парламентарии "размахивают флагом абстрактного мира" и обвиняет "правительство в том, что оно втягивает Италию в конфликт, тратит деньги на оружие". Согласно различным опросам, около половины итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину. "Наша поддержка независимости Украины никогда не ослабнет, она всегда будет согласовываться с союзниками, в рамках многостороннего подхода", - подчеркнула премьер. В конце марта она также заверяла, что правительство Италии продолжит поддержку Украины без оглядки на собственные рейтинги и что отправка вооружений Киеву не отражается на налогах и пенсиях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230421/zabastovka-1866818159.html
https://ria.ru/20230420/nato-1866628740.html
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украина, италия, в мире, джорджа мелони, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Италия, В мире, Джорджа Мелони, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мелони пообещала поддерживать Украину, несмотря на мнение общества

Мелони: Италия продолжит помогать Украине, несмотря на уровень поддержки этого в обществе

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 апр – РИА Новости. Италия продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на уровень поддержки этой политики в обществе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.
"Это не тот вопрос, который может быть передан сиюминутному консенсусу, вызов значительно больше, и те, кто думает о процентах опросов, только открывают двери для подчинения агрессору", - заявила Мелони в интервью газете il Foglio.
Забастовка в Италии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Италии работники транспорта начали забастовку против трат на помощь Киеву
Вчера, 10:12
"Мы окажем Украине всю необходимую помощь для осуществления права на самооборону, в соответствии с тем, что установлено Уставом ООН, в соответствии с тем, что диктует нам наша совесть как европейцам, как итальянцам, которые любят и защищают свободу", - добавила премьер. По ее словам, отдельные парламентарии "размахивают флагом абстрактного мира" и обвиняет "правительство в том, что оно втягивает Италию в конфликт, тратит деньги на оружие".
Согласно различным опросам, около половины итальянцев выступают против отправки новых западных вооружений на Украину.
"Наша поддержка независимости Украины никогда не ослабнет, она всегда будет согласовываться с союзниками, в рамках многостороннего подхода", - подчеркнула премьер. В конце марта она также заверяла, что правительство Италии продолжит поддержку Украины без оглядки на собственные рейтинги и что отправка вооружений Киеву не отражается на налогах и пенсиях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве. 20 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг
20 апреля, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИталияВ миреДжорджа МелониСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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