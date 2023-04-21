https://ria.ru/20230421/ukraina-1866872355.html

В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России

В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России - РИА Новости, 21.04.2023

В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:44

2023-04-21T12:44

2023-04-21T12:52

россия

украина

дмитрий песков

политика

киев

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под диппредставительством Украины "тоже есть земля", и соответствующие меры будут приниматься.О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства."Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции России.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866717817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, политика, киев, москва