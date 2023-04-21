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В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России - РИА Новости, 21.04.2023
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12:44 21.04.2023 (обновлено: 12:52 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866872355.html
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России - РИА Новости, 21.04.2023
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:52
россия
украина
дмитрий песков
политика
киев
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под диппредставительством Украины "тоже есть земля", и соответствующие меры будут приниматься.О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства."Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции России.
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россия, украина, дмитрий песков, политика, киев, москва
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Политика, Киев, Москва
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России

Песков напомнил, что в Москве тоже есть земля под диппредставительством Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под диппредставительством Украины "тоже есть земля", и соответствующие меры будут приниматься.
О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства.
"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции России.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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