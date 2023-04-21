https://ria.ru/20230421/ukraina-1866872355.html
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России - РИА Новости, 21.04.2023
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:44
2023-04-21T12:52
россия
украина
дмитрий песков
политика
киев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе России на прекращение Киевом договора аренды с ее посольством, заявил, что под диппредставительством Украины "тоже есть земля", и соответствующие меры будут приниматься.О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства."Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции России.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866717817.html
россия
украина
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2fea2059f6399160ec548efd3a2a8c7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, политика, киев, москва
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Политика, Киев, Москва
В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России
Песков напомнил, что в Москве тоже есть земля под диппредставительством Украины