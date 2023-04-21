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В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине - РИА Новости, 21.04.2023
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11:22 21.04.2023 (обновлено: 13:06 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866841024.html
В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине
В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине - РИА Новости, 21.04.2023
В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине
Группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине, пишет... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:22
2023-04-21T13:06
в мире
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине, пишет The Hill."Мы глубоко озабочены тем, что траектория помощи США в украинском конфликте угрожает дальнейшей эскалацией конфликта и не обладает необходимой стратегической ясностью &lt;…&gt; Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — говорится в документе.По мнению конгрессменов, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет только в затягиванию конфликта и "еще большему насилию", что увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией. Вместо этого республиканцы призывают Белый дом сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах.Кроме того, авторы письма считают, что объем американской поддержки все более усложняет отрицание предъявляемых Россией США обвинений в сообщничестве в конфликте. Они также называют безответственным оказание военной помощи стране, которая известна коррупцией, тогда как американцы страдают от инфляции и роста госдолга.Конгрессмены выразили и недовольство тем, что в таких условиях способность США реагировать на возможные угрозы снижается, а Россия и Китай все больше сближаются и становятся сильнее.На этой неделе Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов, а всего с начала российской спецоперации США потратили на это уже более 36 миллиардов.
https://ria.ru/20230421/zelenskiy-1866813935.html
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в мире, сша, конгресс сша, украина, россия, пентагон
В мире, США, Конгресс США, Украина, Россия, Пентагон
В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине

The Hill: 19 республиканцев призвали Байдена прекратить помогать Украине

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине, пишет The Hill.
"Мы глубоко озабочены тем, что траектория помощи США в украинском конфликте угрожает дальнейшей эскалацией конфликта и не обладает необходимой стратегической ясностью <…> Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — говорится в документе.
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По мнению конгрессменов, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет только в затягиванию конфликта и "еще большему насилию", что увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией.
Вместо этого республиканцы призывают Белый дом сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах.
«

"Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего служит стимулирование переговоров, которые срочно необходимы для разрешения этого конфликта", — пишут они.

Кроме того, авторы письма считают, что объем американской поддержки все более усложняет отрицание предъявляемых Россией США обвинений в сообщничестве в конфликте. Они также называют безответственным оказание военной помощи стране, которая известна коррупцией, тогда как американцы страдают от инфляции и роста госдолга.
Конгрессмены выразили и недовольство тем, что в таких условиях способность США реагировать на возможные угрозы снижается, а Россия и Китай все больше сближаются и становятся сильнее.
На этой неделе Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов, а всего с начала российской спецоперации США потратили на это уже более 36 миллиардов.
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