https://ria.ru/20230421/ukraina-1866841024.html

В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине

В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине - РИА Новости, 21.04.2023

В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине

Группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине, пишет... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:22

2023-04-21T11:22

2023-04-21T13:06

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине, пишет The Hill."Мы глубоко озабочены тем, что траектория помощи США в украинском конфликте угрожает дальнейшей эскалацией конфликта и не обладает необходимой стратегической ясностью <…> Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", — говорится в документе.По мнению конгрессменов, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет только в затягиванию конфликта и "еще большему насилию", что увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией. Вместо этого республиканцы призывают Белый дом сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах.Кроме того, авторы письма считают, что объем американской поддержки все более усложняет отрицание предъявляемых Россией США обвинений в сообщничестве в конфликте. Они также называют безответственным оказание военной помощи стране, которая известна коррупцией, тогда как американцы страдают от инфляции и роста госдолга.Конгрессмены выразили и недовольство тем, что в таких условиях способность США реагировать на возможные угрозы снижается, а Россия и Китай все больше сближаются и становятся сильнее.На этой неделе Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов, а всего с начала российской спецоперации США потратили на это уже более 36 миллиардов.

https://ria.ru/20230421/zelenskiy-1866813935.html

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