Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД
МИД: Россия готовит поставки блокированных в Европе удобрений в Кению и Нигерию
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готовит поставки заблокированных в Европе российских удобрений в Кению и Нигерию, заявил в эфире "России 24" замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вы упомянули о том, что часть российских же удобрений пошла в африканские страны. Это действительно так: пока отгружены только одна поставка в Малави - 20 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две, как вы правильно сказали, в Кению и Нигерию, но они ещё не осуществлены", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в апреле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, готовятся и вскоре должны быть отправлены нуждающимся странам.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.