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Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2023
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12:03 21.04.2023 (обновлено: 16:35 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/udobreniya-1866856732.html
Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД
Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2023
Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД
Россия готовит поставки заблокированных в Европе российских удобрений в Кению и Нигерию, заявил в эфире "России 24" замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:03
2023-04-21T16:35
россия
европа
кения
сергей вершинин
дмитрий мазепин
уралхим
оон
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готовит поставки заблокированных в Европе российских удобрений в Кению и Нигерию, заявил в эфире "России 24" замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вы упомянули о том, что часть российских же удобрений пошла в африканские страны. Это действительно так: пока отгружены только одна поставка в Малави - 20 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две, как вы правильно сказали, в Кению и Нигерию, но они ещё не осуществлены", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в апреле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, готовятся и вскоре должны быть отправлены нуждающимся странам.В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.
https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html
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россия, европа, кения, сергей вершинин, дмитрий мазепин, уралхим, оон
Россия, Европа, Кения, Сергей Вершинин, Дмитрий Мазепин, Уралхим, ООН
Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД

МИД: Россия готовит поставки блокированных в Европе удобрений в Кению и Нигерию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готовит поставки заблокированных в Европе российских удобрений в Кению и Нигерию, заявил в эфире "России 24" замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вы упомянули о том, что часть российских же удобрений пошла в африканские страны. Это действительно так: пока отгружены только одна поставка в Малави - 20 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две, как вы правильно сказали, в Кению и Нигерию, но они ещё не осуществлены", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в апреле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, готовятся и вскоре должны быть отправлены нуждающимся странам.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Постпредство России назвало отправку удобрений через ЕС позитивным сигналом
6 апреля, 15:16
 
РоссияЕвропаКенияСергей ВершининДмитрий МазепинУралхимООН
 
 
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