https://ria.ru/20230421/udobreniya-1866856732.html

Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД

Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2023

Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, заявили в МИД

Россия готовит поставки заблокированных в Европе российских удобрений в Кению и Нигерию, заявил в эфире "России 24" замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:03

2023-04-21T12:03

2023-04-21T16:35

россия

европа

кения

сергей вершинин

дмитрий мазепин

уралхим

оон

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия готовит поставки заблокированных в Европе российских удобрений в Кению и Нигерию, заявил в эфире "России 24" замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вы упомянули о том, что часть российских же удобрений пошла в африканские страны. Это действительно так: пока отгружены только одна поставка в Малави - 20 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две, как вы правильно сказали, в Кению и Нигерию, но они ещё не осуществлены", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в апреле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, готовятся и вскоре должны быть отправлены нуждающимся странам.В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.

https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, кения, сергей вершинин, дмитрий мазепин, уралхим, оон